Equipo que gana no se cambia, dice una vieja sentencia futbolera. Si se confirman los números que salen a borbotones del los equipos de campaña de los tres candidatos, pues entonces, ¿Qué razón habría para que se modifique algo, al menos, hasta el mano a mano de noviembre? Objetivamente, ninguna.

El escenario de Sergio Massa en el ballottage, con quien sea, se podría leer desde el plano político. Se podrá decir que el aparato hizo lo suyo, pero no hay que menosprecias las herramientas de política económicas con las que contó el candidato oficialista. fueron semanas de utilización potente de los fondos públicos.

Las semanas anteriores estuvieron marcadas por una fuerte intervención del gobierno en todas las cotizaciones del dólar que pudo. A eso se limitó la política económica. Unos días antes, Massa, el candidato, abrió un millonario cajero automático de la mano de los fondos públicos. El llamado plan platita estuvo basado en una descomunal emisión monetaria que fue directamente a los bolsillos de quienes el oficialismo decidió. Y los beneficiados, en masa, sin doble ese, fueron masivamente a comprar dólares o en su caso, bienes que están atados a la cotización de la moneda norteamericana.

La consecuencia de semejante combo ya no es tema del análisis económico sino del sentido común. Los bienes demandados suben su precio y eso es lo que sucedió en las últimas semanas. Algo cambió en los últimos días. Sucede que los tenedores de esos productos que todos querían prefirieron sacarlos de las góndolas. Ni autos ni dólares en las últimas jornadas, por poner solo dos que brillaron por su ausencia.

Con semejante resultado como se supone, Massa, el ministro de Economía, no tiene demasiados incentivos para ponerse el traje que dejó colgado cuando, después de las PASO, se calzó la remera de candidato. Le tocará, una vez más, lidiar con variables e índices que no le impactan. Volverá a conocerse la inflación de un mes más y el mercado cambiario regresará a la inestabilidad. Pero, como se dijo, equipo que gana no se toca.