La noche de Mirtha: del espectacular look rosa de la Chiqui a los elogios por haber ido a votar

Como ya es su costumbre, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look: para la última emisión de La noche de Mirtha, la gran diva de la televisión argentina ratificó su categoría de celebridad y apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido bordado en color rosa decorado con cristales y detalles florales.

La Chiqui destacó la cintura ceñida del vestido StoryLab

A las 21.30 puntual, Mirtha apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas televisivas -”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”-, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren que belleza el vestido que tengo hoy. Es un vestido en tul, bordado con flores y cristales en color rosa. Todo bordado, ¡divino!, y con la cintura muy ajustadita”, resaltó con picardía. “Es de Claudio Cosano”, agregó. Luego mostró los anillos y los aros, todo perfectamente combinado.

El rating de la noche

La Noche de Mirtha StoryLab

Mirtha compartió su “mesaza” con el diputado electo por La Libertad Avanza Diego Santilli, las periodistas Debora Plager y Luciana Geuna y la actriz Iliana Calabró. La cena comenzó con un piso de 3.2 puntos. El envío de eltrece se mantuvo entre los 3.5 y 4.6 puntos, segunda en la franja. En primer lugar quedó Escape perfecto y en tercer lugar se ubicó Secretos Verdaderos, de Luis Ventura con un pico de 1.4. Cabe destacar que el ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa volvió este fin de semana a la pantalla de telefe.

Según las nuevas cifras que arroja la medidora Kantar Ibope Media, más de 425.000 individuos seguían el ciclo de Telefe versus 325.000 que veían la mesa de Mirtha Legrand. Escape Perfecto se impuso en la noche del sábado con un pico de 6.4 puntos, mientras que La noche de Mirtha Legrand cosechó una marca máxima de 4.6.

Una diva con conciencia cívica

Votacion Mirtha Legrand elecciones octubre 2025 Gerardo Viercovich - LA NACION

El fin de semana pasado, como en cada una de las fechas electorales, la Chiqui cumplió con su deber y fue a votar. “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!“, llegó a decir ante la consulta de los medios que la esperaban en la escuela Primaria Carlos María Biedma, de Güemes al 4621. “Estoy contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, sumó de inmediato. La diva llegó acompañada por su vestuarista y amigo Héctor Vidal Rivas.

Las autoridades de la escuela le ofrecieron a Mirtha Legrand votar en una mesa dispuesta en el hall, cerca de la puerta de acceso, para personas mayores o con movilidad reducida. Pero la diva rechazó el privilegio y votó dentro del aula, como la mayoría de los votantes. Sobre el nuevo sistema de votación, contó que ya le habían explicado el nuevo mecanismo. “Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, afirmó la diva enfundada en un trajecito celeste que combinó con un pañuelo al cuello y zapatos en color caramelo. En un momento del trámite, la diva se colocó sus lentes para leer.

Votacion Mirtha Legrand elecciones octubre 2025 Gerardo Viercovich - LA NACION

Anoche, en su programa, la Chiqui habló de la experiencia y aseguró que la Boleta única de papel le resultó un sistema “comodísimo”. De inmediato, los invitados de turno la felicitaron por haber ido a votar. “De todos los famosos que vi retratados cuando fueron a votar, la única que dobló la boleta bien fue usted”, destacó Plager. “Fue hermoso verte votar. De verdad. Para mi es un ejemplo que atraviesa a todas las generaciones”, sumó Geuna.

En ese momento. Legrand explicó que había mucha gente esperándola. “Fue muy lindo, muy grato. Y yo me vestí de punta en blanco. Para ir a votar me maquillo, me peino, me visto… es una ceremonia”, resaltó. “Siempre me gustó ir a votar. Yo soy ciudadana de verdad”, completó.