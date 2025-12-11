Mohammed Ben Sulayem se encamina hacia la reelección en FIA en medio de otra controversia

El emiratí Mohammed Ben Sulayem, el único candidato a presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), espera ser reelegido en el cargo este viernes en Taskent, la capital de Uzbekistán, tras un proceso electoral controvertido, ya que la piloto suiza Laura Villars y el excomisario estadounidense de FIA Tim Mayer quisieron postularse pero no lo consiguieron.

La normativa electoral exige que los candidatos nombren un vicepresidente por cada una de las seis regiones del mundo, seleccionados de una lista aprobada por la FIA. En ese contexto, la imposibilidad se debe a que hay una sola persona de Sudamérica en la lista: la brasileña Fabiana Ecclestone, esposa del exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, y ella ya aceptó formar parte del equipo de Ben Sulayem.

Ben Sulayem señala ante un oficial de carrera durante la prueba de clasificación del Gran Premio de Bahréin; “poner la casa en orden no fue fácil; conseguir a las personas adecuadas en FIA fue un reto”, se reivindica el presidente. Darko Bandic - AP

La semana última un tribunal de París decidió no suspender la elección, pero ordenó un juicio para examinar el proceso electoral tras recibir una solicitud urgente de Villars. La primera audiencia está prevista para el 16 de febrero de 2026, informó el abogado de Villars, Robin Binsard, en un comunicado.

“El juez que conoció del procedimiento sumario determinó que esta controversia corresponde al tribunal de juicio, y, por lo tanto, continuaremos esta demanda contra FIA ante los jueces de primera instancia”, explicó Binsard. Y continuó: “La elección del 12 de diciembre de 2025, organizada con un único candidato, se celebrará según lo previsto. Su validez, a la luz de las impugnaciones planteadas, podrá ser examinada, cuestionada o anulada por el tribunal”.

Excited to make history as the first woman running for FIA President ! I’m ready to drive real change : more diversity, transparent governance, and innovation in motorsport. Who’s with me ? Follow for updates and let’s rev up the future together ! #LauraForFIA #MotorsportForAll https://t.co/qay81ttyZY — Laura Villars (@LauraVillarsOff) September 21, 2025

Tras la determinación judicial, Ben Sulayem no tendrá oposición cuando la votación sea celebrada según lo previsto este viernes en Uzbekistán, donde se está llevando a cabo la asamblea general de 2025 de FIA. El órgano rector del automovilismo, que tiene sede en París, es responsable de organizar los campeonatos mundiales de Fórmula 1 y Rally, así como de promover la seguridad vial. La institución cuenta con más de 240 clubes afiliados en 146 países, que representan a alrededor de 80 millones de miembros.

Ben Sulayem sucedió al francés Jean Todt como presidente de FIA a fines de 2021 y su mandato está marcado por algunas controversias. El emiratí de 64 años fue criticado por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton por utilizar lenguaje estereotipado al hablar del uso de malas palabras por parte de los pilotos en las radios de los equipos. Los conductores se enfrentaron con FIA por su ofensiva contra los improperios. Las directrices fueron endurecidas en enero, lo cual provocó una respuesta indignada de los corredores. Posteriormente, la entidad redujo multas.

American Tim Mayer ends bid for FIA president — ESPN F1 (@ESPNF1) October 19, 2025

En abril, el vicepresidente Robert Reid renunció lanzando un dardo a Ben Sulayem, criticando su gestión y falta de transparencia. El presidente se defendió mientras miraba hacia sus “próximos cuatro años” al frente del automovilismo. “Poner la casa en orden no fue fácil; conseguir a las personas adecuadas en FIA fue un reto”, aseveró. Y agregó: “Ahora puedo decir que valió la pena la inversión de estos cuatro años. Y si me dicen ahora ‘si tuvieras el poder de rebobinar los cuatro años, ¿qué harías de forma diferente?’. Mi respuesta sería ‘nada’”.