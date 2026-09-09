Esta es la diferencia entre crédito y endeudamiento y por qué es importante conocer los conceptos antes de asumir una deuda

Los clientes de bancos o usuarios de billeteras virtuales que hayan solicitado un préstamo digital deben conocer cuál es la diferencia entre crédito y endeudamiento, en el caso de no poder afrontar la cuota mensual del compromiso contraído.

Los solicitantes deben conocer la diferencia entre crédito y endeudamiento antes de pedir un préstamo Freepik

Dados los casos de morosidad que se registran en el país es importante clarificar algunos conceptos financieros que se utilizan en el vida cotidiana, pero cuya definición exacta no siempre es tan clara para el imaginario colectivo.

Cuál es la diferencia entre crédito y endeudamiento

El crédito es el dinero disponible que una entidad otorga al solicitante y le permite usar, mientras que el endeudamiento es la obligación o deuda total que asume la persona al utilizar ese dinero y que debe devolver en el futuro. Este último comprende el compromiso y la responsabilidad económica que se contrae frente al acreedor.

El crédito es un recurso financiero o límite de dinero que un banco o institución pone a tu disposición y funciona como una herramienta o acceso a fondos.

Debido a que el endeudamiento es el monto real que se utiliza de ese crédito y que se convierte en una obligación de pago, es elemental calcular la capacidad de endeudamiento, antes de solicitar un préstamo, considerando que ese compromiso no signifique una sobrecarga financiera.

Por qué es importante considerar la salud financiera

La denominada salud financiera se vincula no sólo con la gestión del dinero, sino también con la salud física y el bienestar social.

Por eso es importante que una persona antes de endeudarse, conozca cuáles son sus ingresos y sus gastos para hacer un análisis de riesgo eficiente antes de endeudarse.

Generalmente se calcula el límite de la capacidad de endeudamiento de las personas en un 35% ó 40% de los ingresos netos mensuales. Este sería el importe máximo mensual que debería pagar una persona por todas sus deudas, incluyendo tanto el pago de los intereses como la amortización del dinero prestado, sin poner en peligro su bienestar financiero.

Por qué hoy se habla de salud financiera

Qué ocurre si se hace el pago mínimo de la tarjeta de crédito

Quienes no puedan afrontar el pago total de la tarjeta de crédito pueden elegir el pago mínimo, pero es importante considerar el principal inconveniente que puede traer esta decisión. Esta alternativa, aunque pueda parecer atractiva, tiene la particularidad de que le permite a los bancos refinanciar el saldo, pero con intereses altos.

El pago mínimo de la tarjeta de crédito es el monto más bajo que se puede pagar cada mes y que permite mantenerla al día. Esto implica que no se registra un atraso ni bloqueo de la tarjeta, pero el saldo adeudado que no se abonó pasa al mes siguiente con intereses.

La dificultad mayor se presenta cuando el cliente decide recurrir al pago mínimo todos los meses, ya que la deuda se hace más grande y los costos se elevan mucho más.