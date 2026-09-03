Estados Unidos insistió en que la Argentina ratifique el acuerdo comercial para impulsar las inversiones

Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa la ratificación del acuerdo comercial firmado con la Argentina en febrero y vinculó su aprobación con la posibilidad de impulsar nuevas inversiones. El planteo se produjo pocos días después de la visita a Buenos Aires de una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que también había señalado la importancia de avanzar con la ratificación del entendimiento.

Esta vez, el mensaje llegó de la número dos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, quien puso además el foco en los compromisos pendientes en materia de patentes y tecnología.

“Nuestra esperanza es que la Argentina pueda ratificar el ARTI”, afirmó la encargada de negocios. Al enumerar qué puede hacer el país para profundizar la relación bilateral, fue todavía más explícita: “Creo que lo primero es avanzar con la ratificación y poner en marcha algunos de los compromisos incluidos en el acuerdo, entre ellos las regulaciones sobre tecnología confiable y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés)”.

El mensaje se produjo durante el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada estadounidense.

Heidi Gómez Rápalo junto a Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, durante el intercambio posterior a su presentación en el foro bilateral sobre minerales críticos Dalfina Freire/AFS

El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) fue firmado en febrero por ambos gobiernos y todavía no entró en vigor. El entendimiento forma parte de una serie de acuerdos con los que Washington y Buenos Aires buscaron profundizar la relación económica bilateral.

También contempla que Estados Unidos trabaje a través del Export-Import Bank (EXIM) y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) para respaldar el financiamiento de sectores estratégicos argentinos, incluidos los minerales críticos.

El escenario cambió porque la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) no le otorgaba al presidente Donald Trump la facultad para imponer los aranceles recíprocos, una pieza central de la política comercial sobre la que Washington había construido los nuevos entendimientos con distintos países.

La decisión judicial puso en cuestión esa herramienta arancelaria, aunque la administración Trump comenzó a explorar otras facultades legales para sostener su estrategia comercial. En ese contexto, la ratificación y el cumplimiento de compromisos regulatorios asumidos por la Argentina podrían conservar relevancia ante eventuales nuevos marcos que ambos países instrumenten por otras vías.

Uno de esos compromisos es el PCT. La adhesión argentina al tratado internacional de patentes ya avanzó en el Congreso: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero, debido a una modificación introducida durante su tratamiento, la iniciativa debe completar su recorrido legislativo en el Senado.

“Cuando la Argentina pueda brindar ese tipo de seguridad política, que la propiedad intelectual va a estar protegida y que va a crear un ecosistema tecnológico confiable en el que puedan fluir las inversiones, creo que eso va a dar la señal para aumentar la confianza y continuar invirtiendo en este enorme mercado”, dijo Gómez Rápalo.

Gómez Rápalo destacó en ese marco el alineamiento entre ambos gobiernos: “Cuando miramos la región, vimos que el presidente Milei había dejado muy claro que quería alinearse estratégicamente con Estados Unidos, que quería ser nuestro socio y nuestro aliado más cercano”, sostuvo. Por el “enorme potencial” que tiene el país en minería, agregó, era “natural que la Argentina fuera un socio” de Washington en minerales críticos.

También presentó las herramientas de sus agencias públicas para movilizar capital hacia proyectos argentinos. Durante su exposición, Gómez Rápalo señaló que iniciativas locales ya están recibiendo atención de la DFC y aseguró que ese interés está creciendo. Además, mencionó el financiamiento y las garantías que puede aportar EXIM para facilitar la adquisición de equipamiento estadounidense.