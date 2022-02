Estafas piramidales: quiénes están autorizados para dar consejos y quiénes no

En el último tiempo la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo oficial que se encarga del control de los mercados de todo el país, estuvo en el centro de la escena por la proliferación de empresas o personas que ofrecen invertir en productos financieros, predominantemente no regulados, a través de redes sociales, programas de televisión o sitios web.

Especialistas no autorizados, famosos y advenedizos vienen siendo blanco de la Comisión, si bien muchas veces investigar o sancionar lo que hacen no es todavía competencia de ninguna autoridad en particular.

“Sobre el universo regulado por CNV, que son fondos, fideicomisos, acciones o bonos, hay un registro de idóneos compuesto por unas 15.000 personas. Para poder asesorar a clientes y recomendar un instrumento de inversión u otro, hay que ser parte del registro para lo que se rinde un examen online y esas personas tienen que estar vinculadas a sociedades de bolsa o bancos”, explicó en diálogo con LA NACION Sebastián Negri, vicepresidente de la CNV.

El registro, sin embargo, no es eterno, sino que la persona permanece allí hasta que la sociedad de bolsa o el banco para el que trabaja solicita su baja, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, si cambia de trabajo.

En cuanto a las empresas autorizadas para hacer oferta pública, Negri dijo que la CNV tiene constancia de 280 sociedades de bolsa que pueden eventualmente cambiar de razón social o titularidad, algo que debe ser informado ante la Comisión.

“Si se detecta que una empresa no autorizada a operar está intermediando en la compra y venta de activos, se la intima a que deje de hacerlo y, en el caso de no modificar su conducta, se inicia un sumario, que es un procedimiento parecido a uno judicial: se abre el caso, hay una resolución del directorio, una audiencia, recolección de pruebas y, al final, el instructor aconseja aplicar una sanción o absolver al investigado”, detalló Negri y agregó que, en la mayoría de los casos, ante la advertencia, las empresas dan de baja las publicaciones.

El problema actual es que la CNV regula el conjunto de instrumentos que está previsto en la Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831), pero no todo el universo de inversiones posibles incluidas las pujantes criptomonedas.

“En el mundo se discute si deberían ser reguladas por las comisiones nacionales del mercado de valores, los bancos centrales o nadie. Es un debate que atraviesa a todos los países. Entonces la incumbencia actual recae sobre algunos activos que son parte de los regulados o que se asemejan a acciones o bonos negociables. En este gris hay gente ofreciendo inversiones que no son incumbencia de la CNV”, apuntó.

En cuanto a la actuación de famosos o influencers que recomiendan inversiones en criptoactivos, Negri dijo que investigar o sancionar a estos actores no está dentro de las competencias de la CNV y no se está pensando en regular su accionar, si bien observan las experiencias que se están intentando en otros países.

“España puso en vigencia una normativa, a partir de una reforma legislativa, según la cual, si alguien va a aconsejar invertir en criptomonedas masivamente, tiene que informar de esa campaña a la comisión nacional de valores y eso incluye a las personas particulares. De esta forma, el organismo puede chequear lo que se va a publicitar. Otro modelo más sencillo que se puede instrumentar es que la publicidad tenga un cartel como el de los paquetes de cigarrillos para que los usuarios estén alertas. Son opciones. Nos interesa que el público sea cauto antes de seguir el consejo de inversión de una persona no especializada, aunque gran parte de esa publicidad no tiene que ver con activos que regulemos”, cerró.