¿Nueva estafa piramidal? Crece la preocupación por una empresa que promete ganancias extraordinarias en varias provincias

CORDOBA.- Generación Zoe no está sola en los reclamos que hacen quienes ponen dinero en empresas que prometen alta rentabilidad. En Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán es creciente la inquietud de los ahorristas que tienen fondos en Adhemar Capital, empresa de origen catamarqueño investigada por la Procelac a pedido del Banco Central. Hay sospechas de que podría estar desarrollando una estafa piramidal. Prometía ganancias extraordinarias en operaciones con criptomonedas. En los próximos días se presentará una denuncia penal por presunta asociación ilícita y estafa.

Adhemar dejó de pagar los intereses a quienes colocaron capital. Aseguran que es por la investigación abierta. En estos días están prometiendo retomar el pago en marzo. LA NACION conversó con varios ahorristas, la mayoría con temor a revelar su identidad porque entienden que “puede ser peor” para cobrar. Algunos admitieron tener una parte del dinero “en blanco” -con contrato y pagarés- y otra “en negro”, porque de esa manera les ofrecían mejores tasas.

Hay quienes dudan de que podrán recuperar su dinero y otros que confían plenamente en que, en unas semanas, se “normalizará” todo. Entre los contactados por este medio hay casos de “pozos” hecho entre conocidos, como por ejemplo uno de alrededor de $11 millones constituido en Córdoba en diciembre pasado a raíz de los comentarios de uno de ellos que había operado en Catamarca y por más de un año había cobrado.

La empresa fija un capital y, conforme a ese monto, son los intereses. De ese pozo hay una “gran parte en negro” -según admite uno de los participantes- porque la tasa ofrecida fue de 22%. El 14 de enero cobraron los intereses y ya este mes, no. Tienen la “promesa” de que en “abril” les cancelarán en “cuotas a 30, 60 y 90 días”.

Una mujer en Catamarca que lleva casi dos años invirtiendo. Vendió su casa y un auto para aumentar las colocaciones. Ella cree firmemente, según le contó a LA NACION, que no tendrá inconvenientes para recuperar su dinero. En esa provincia hay quienes vendieron taxis -con los que trabajaban- para poner la plata en el negocio.

A mediados de enero, el Banco Central le solicitó a la Procelac que investigue a Adhemar Capital S.R.L. por la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas. Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) le enviaron una nota a Miguel Pesce advirtiendo por estas operaciones.

El catamarqueño pidió analizar “una serie de empresas no financieras” recientemente instaladas en su provincia que “se estarían dedicando a captar fondos cuyo destino sería la inversión en el mercado de criptomonedas,... …asegurando ganancias mensuales que superan ampliamente a las del mercado oficial”. Describe que invitan a invertir “pesos o dólares estadounidenses en plazos mínimos que varían de tres a seis meses con una rentabilidad aproximada de 20% mensual, incluso en dólares”.

Según publicó LA NACION, los intereses pagados a los clientes van entre el 12% y 18% mensual. No se condicen con los datos que obtuvieron los funcionarios de los registros contables. La hipótesis es que se pagan los intereses con capital aportado por inversores con lo que, al momento de tener que devolver el capital total, podría no contar con esos recursos. Si fuera así, podría configurar el “abuso en el uso autorizado de los fondos que le han sido confiados” y podría configurar el delito previsto en el inciso 7 del Artículo 173 del Código Penal.

El 27 de enero pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la empresa al “cese inmediato” en todo el territorio argentino “de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública”.

También incorporó en la web de la CNV la advertencia al público inversor de que “Adhemar Capital S.R.L. y el Sr. Edgar Adhemar Bacchiani no se encuentran autorizados a operar en la oferta pública de valores negociables”.

Adhemar en la presentación de la apertura de una de sus oficinas; invitaba famosos.

El abogado Alfredo Aydar está trabajando con algunos que se dicen “damnificados” por Adhemar Capital, describe que “puede que al comienzo las inversiones en criptomonedas rindieran algo -no lo que ofrecían-, pero después en la empresa empezaron a hacer presentaciones faraónicas, con el dueño mostrándose en una Ferrari rojo, un Mercedes Benz verde, haciendo que parientes llevaran a parientes, invitando a famosos

Ante el descargo que hace la empresa ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), plantea que su actividad es “especulativa” y que sus intereses no son variables, por lo que no debe ser regular. En los contratos que suscribieron los clientes -dice Aydar- aparecen tasas fijas.

Quién es el dueño

El CEO y cara visible de la empresa es Edgar Adhemar Bacchiani, de 45 años, muy activo en las redes sociales tanto para promocionar su empresa, a la que presenta como especializada en trading y asesoramiento en criptomonedas. Se define como “hincha de River, porteño y tanguero”. En sus posteos aparece muchas veces con la camiseta del club, escuchando a los Rolling Stones, tomando mate, visitando un spa y con autos de lujos. LA NACION intentó, sin resultados, comunicarse con él.

“Mi amor con las criptomonedas nace en 2013-2014, cuando tuve la suerte de conocer bitcoin”, explicó cuando llegó a Córdoba para inaugurar las oficinas de la empresa. “Durante los primeros años me dediqué a manejar mis propias inversiones, y una vez que logré hacer que eso explotara, decidí lanzarme al mercado para dedicarme a las inversiones con capital”. Explicó que apunta a grandes y pequeños ahorristas por igual.

En esa oportunidad declaró a Infonegocios que sabía de “malas experiencias con algunas mal llamadas ‘empresas’, pero la gente tiene que aprender a distinguir un esquema piramidal de un fondo de inversión real. Por eso es que estamos dando todas las garantías: nos respalda nuestra trayectoria, hace siete años que yo me dedico al trading, no me lancé al mundo sin haber probado antes con mi bolsillo. Tengo un buen trading record que se puede mostrar y no tenemos problema de abrir los libros”.

Esta semana por las redes contó que se reunió con Miguel Ángel Pierri -defensor de Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe- para “coordinar las acciones en defensa de su buen nombre y honor y prestigiosa trayectoria empresaria”. Desde ese estudio de abogados, en un comunicado, indicaron que lo representarán y promoverán “las acciones legales correspondientes contra quienes lo difaman”.

Adhemar Bacchiani aparece como socio en diferentes empresas: The Traders (constituida en noviembre del 2021, en sociedad con José Blas, para explotar locales gastronómicos o de hotelería, turismo y eventos deportivos); en la misma fecha y con el mismo socio aparece Calentitas Sociedad de Responsabilidad Limitada en el rubro gastronómico; Il Nuovo (octubre pasado); Valhalla SRL (octubre del 2020 en sociedad con Zaraive Celeste Garces Rusa armada para la compraventa, exportación o importación de alimentos, cosmética y productos de farmacia y óptica). También en octubre del 2020 Adhemar Bacchiani y Garcés Rusa reciben acciones de Nor_Cat S.R.L.

Adhemar Capital S.R.L. aparece en el Boletín Oficial de Catamarca del 26 de febrero del 2021 como una sociedad de Adhemar Bacchiani con Zaraive Celeste Garces Rusa, para la compra venta y distribución mayorista y minorista de productos alimenticios, naturales, tratados, envasados, elaborados o industrializados; planificar, promover, proyectar, desarrollar y comercializar por cuenta propia o de terceros, emprendimientos inmobiliarios.

También menciona compraventa de automotores y maquinarias y tareas de consultoría (“prestación de servicios por cuenta propia, asociada a terceros o mediante la adscripción prepaga a la sociedad, de asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia jurídica, comercial, financiera, técnica, contable y de imagen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras”). El capital inicial consignado es de $14,6 millones. En la AFIP aparece inscripta el 1 de octubre del 2020 como “servicios de gestión de fondos a cambio de una restitución o por contratación”.

Hace una semana, en Catamarca, un grupo de ahorristas increpó a Adhemar Bacchiani en la puerta de su casa y, según publicó El Ancasti de Catamarca, el incendio de dos autos podría relacionarse con los problemas que hay con la empresa. El familiar de un trabajador de Adhemar había recibido amenazas antes de que le prendieran fuego a su vehículo. Días antes, un hombre entró a las oficinas de la firma y amenazó con un arma de juguete reclamando por su dinero.

La ministra de Economía catamarqueña, Alejandra Nazareno, aclaró que la provincia no ayudará a la empresa a cumplir sus compromisos, como había deslizado Adhemar Bianchi en sus redes sociales. La funcionaria dijo que Catamarca “apunta a alertar, informar y poner a disposición herramientas y recursos para que los potenciales afectados puedan ejercer sus derechos” y señaló que hay “equipos de asesoramiento” para que los afectados puedan impulsar las “acciones legales adecuadas”.