Promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios para junio 2026

Los titulares de la Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, tienen en junio nuevas promociones para realizar compras con diferentes porcentajes de descuento en diversos rubros.

El detalle de descuentos con la billetera virtual de Banco Provincia Banco Provincia

En el sexto mes del año los titulares de Cuenta DNI tendrán acceso a descuentos que se extenderán de lunes a viernes. De esta manera las promociones en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estarán disponible cinco días, con una actualización del tope semanal, que ahora llega a $6000.

La novedad del mes es que los titulares de Cuenta DNI pueden acceder a promociones en garrafas, lo que incluye un 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Consumo máximo sugerido Comercios de cercanía (inc. carnicerías) 20% Lunes a Viernes $6.000 por semana $30.000 Garrafas 40% Todos los días $18.000 por mes $45.000 Gastronomía 25% Sábados y Domingos $8.000 por semana $32.000 FULL YPF (no aplica combustibles) 25% Sábados y Domingos $8.000 por semana $32.000 Ferias y Mercados 40% Todos los días $6.000 por semana $15.000 Universidades 40% Todos los días $6.000 por semana $15.000 Librerías 10% Lunes y Martes Sin tope Sin límite Farmacias y Perfumerías 10% Miércoles y Jueves Sin tope Sin límite Supermercados Varios Todos los días Según cadena -

Todos los beneficios de Cuenta DNI para junio de 2026 Banco Provincia

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde laplataformaaclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, laplataformahabilita la posibilidad de repetir el proceso.Cuenta DNIpuede configurarseen un solo celular a la vez.