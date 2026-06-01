Promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios para junio 2026
En el sexto mes del año se incorporan nuevos descuentos y se actualiza el tope de devolución en uno de los rubros más utilizados
- 2 minutos de lectura'
Los titulares de la Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, tienen en junio nuevas promociones para realizar compras con diferentes porcentajes de descuento en diversos rubros.
En el sexto mes del año los titulares de Cuenta DNI tendrán acceso a descuentos que se extenderán de lunes a viernes. De esta manera las promociones en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estarán disponible cinco días, con una actualización del tope semanal, que ahora llega a $6000.
La novedad del mes es que los titulares de Cuenta DNI pueden acceder a promociones en garrafas, lo que incluye un 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
|Consumo máximo sugerido
Comercios de cercanía (inc. carnicerías)
20%
Lunes a Viernes
$6.000 por semana
$30.000
Garrafas
40%
Todos los días
$18.000 por mes
$45.000
Gastronomía
25%
Sábados y Domingos
$8.000 por semana
$32.000
FULL YPF (no aplica combustibles)
25%
Sábados y Domingos
$8.000 por semana
$32.000
Ferias y Mercados
40%
Todos los días
$6.000 por semana
$15.000
Universidades
40%
Todos los días
$6.000 por semana
$15.000
Librerías
10%
Lunes y Martes
Sin tope
Sin límite
Farmacias y Perfumerías
10%
Miércoles y Jueves
Sin tope
Sin límite
Supermercados
Varios
Todos los días
Según cadena
-
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde laplataformaaclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, laplataformahabilita la posibilidad de repetir el proceso.Cuenta DNIpuede configurarseen un solo celular a la vez.
- 1
La economía no está bien
- 2
En mayo subió 7% el ingreso de dólares de la agroexportación: el acumulado del año llegó a US$10.343 millones, una merma del 12%
- 3
Milei difundió un video de la avenida Corrientes: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”
- 4
El Gobierno duplicó el gasto en subsidios pese a los aumentos en las tarifas de electricidad y gas