Estiman que el primer año de Milei terminó con menos pobres que los que dejó Cristina Kirchner

El primer año de gobierno Javier Milei, marcado por una liberación de los controles, un ajuste de precios relativos –dólar y tarifas- y una brutal baja del gasto público de casi 30%, habría terminado con una pobreza menor a la que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El número final se confirmará cuando el Indec publique mañana a las 16 el índice del segundo semestre de 2024 que se deriva de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cinco fuentes consultadas por LA NACION que siguen la temática muy de cerca estimaron que podría estar entre 37% y 40%. El último gobierno kirchnerista la dejó en 41,7% luego de impulsar un “Plan Platita” durante la campaña electoral y dejar la inflación más alta en más de tres décadas.

Incluso los pesimistas estimaron que en el último trimestre, el cuarto de 2024, la pobreza se mantuvo en el mismo nivel del tercer trimestre (38,9%, según datos oficiales publicados por el Gobierno) o incluso que estuvo por debajo. Esta última situación habla ya de un trimestre “atípico”, dado el efecto serrucho que suele tener la serie de pobreza por contemplar los medios aguinaldos (ingreso extra) en los trimestres impares y no en los pares. Los optimistas proyectan que el segundo semestre de 2024 puede ser el que muestre la mayor baja de la serie que arrancó en 2016.

El Gobierno, que viene de una semana complicada en los mercados, asegura que Javier Milei sacó de la pobreza a “10 millones de personas”. ¿Se trata de una cifra que podría verificarse en números oficiales?

Si se toma el peor momento del propio gobierno de Milei –luego de la devaluación de diciembre y la disparada de los precios- había, según datos oficiales con base en cálculos de ExQuanti, un 55,1% de pobres (26 millones de personas). Si eso se compara con la estimación de lo que podría haber sido el trimestre más bajo del año -el cuarto de 2024- realizada por el director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, Martín González Rozada (la prevé en 35%), la cantidad de pobres llegaría a 16,5 millones en la Argentina. Se trata de la salida de la pobreza de alrededor de 9,5 millones de personas.

Sin embargo, quienes siguen de cerca la realidad socioeconómica de la Argentina son más cautos para las comparaciones: primero, como se mencionó anteriormente, comparan trimestres pares con pares e impares con impares, y luego, para evitar saltos que sumen distorsiones a las mediciones, suelen trabajan con semestres (períodos más largos).

El último kirchnerismo terminó con 19,5 millones de pobres en 2023. Si el año pasado hubiera cerrado en 37%, la cantidad de pobres estaría en torno a los 17,4 millones. Se trata de una caída de 2,1 millones de personas. Si se tomara la cifra más pesimista (el 40%, proyectado por el investigador del Cedlas Leopoldo Tornarolli) sería de 700.000 personas. El número dista de la magnitud del relato oficial de La Libertad Avanza, pero no deja de sorprender, dado el peso del ajuste.

Por otra parte, avala al oficialismo -por lo menos en parte- frente a las críticas de la expresidenta, Cristina Kirchner, que el mismo viernes habló de “un país cada vez más empobrecido”. Eso no es lo que estaría sucediendo en la realidad. Por lo menos en parte, porque pese a las mejoras salariales de la última parte del año y la baja de la inflación, el ingreso que queda disponible para los hogares luego de pagar los gastos fijos –luz, gas, agua, transporte o expensas- fue hasta un 25% menor en 2024 frente a 2023, pese a que mejoró en el segundo semestre del año, según datos de la consultora Ecolatina. El empleo, a pesar de que no sufrió bajas significativas, no logró aún una recuperación clara.

Tendencia a la baja

Dos fuentes que suelen seguir de cerca el dato que procesa la EPH que publica el Indec anticiparon a LA NACION que la tendencia para el número del segundo semestre era a la baja. En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, la pobreza mostró una escalera descendente: fue de 35,1% en el primer trimestre; 32,1% en el segundo; 28,1% en el tercero; y 24,2% en el cuarto. En ese territorio, según datos oficiales, se registró la reducción semestral más grande desde 2016.

“El valor de la tasa de pobreza del segundo semestre de 2024 estará en alrededor de 38% o 39%, lo cual muestra una mejora con respecto al 41% o 42% de 2023. También pasa lo mismo con la indigencia, la cual cabe estimar en 9%-10% contra el 12%-13% del año anterior. Sin embargo, esta supuesta mejora tiene matices a considerar”, señaló a este medio Agustín Salvia, Coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Si comparamos terceros trimestres entre ambos años, estamos casi empatados”, dijo Salvia, cuestionando la comparación que suele tomar el Gobierno para su relato. “Es cierto que se llega con un escenario macro distinto. La inflación y estabilidad macroeconómica son un valor agregado muy importante. Sin embargo, nada cambió significativamente si consideramos el nivel de empleo y el valor real de las remuneraciones y haberes. En promedio, son muy similares a la situación del tercer trimestre de 2023″, explicó el sociólogo y especialista de la UCA. “ En este contexto, considero que no sigue bajando ni se reactiva el empleo en el mercado interno; las tasas estadísticas de indigencia y de pobreza tenderán a estabilizarse entre 9%-10% y entre 37%-38%, al menos durante este primer semestre de 2025″, agregó.

“El tercer trimestre dio 38,3%. De ahí, para el cuarto deberías tener 3 o 4 puntos más porque no hay aguinaldos [los efectos de ese ingreso son captados por la encuesta del Indec en el trimestre siguiente al del cobro] y algunos menos por mayor actividad económica. Todo indicaría que debería cerrar entre un 38% y 40% para el cuarto trimestre y para segundo semestre, respectivamente”, explicó Tornarolli. “Es 99% seguro”, dijo cuando LA NACION le preguntó si el dato del primer año de Milei estaría por debajo del que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“El aguinaldo te explica subas en la pobreza en el trimestre que no se captura, y bajas cuando se captura, de alrededor de 1,5 puntos. Mi estimación es que la evolución del ingreso total de los hogares en el cuarto trimestre más que compensa la no captura del aguinaldo”, afirmó González Rozada, que espera un cuarto trimestre en 35% y un segundo semestre en 37%.

“En cuanto a la caída del semestre, sí, en mis estimaciones sería la caída más grande en la pobreza desde que comenzó la serie. Veo una suba ‘atípica’ en el primer trimestre del año [2024] que indujo la suba más grande en la pobreza oficial desde que se inició la serie y, luego del pico, la baja que estimo tiene que ver con el crecimiento de la economía, que empuja aumentos de los ingresos sin demasiados cambios en las principales tasas del mercado de trabajo, sumado a la baja inflación de las canastas con las que se comparan esos ingresos”, cerró el experto sobre el fin del año pasado.

