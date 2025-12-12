Expectativa de empleo: qué se espera del mercado laboral en el primer trimestre de 2026

En un mes donde reinaba en el país una incertidumbre total en medio de un marco electoral de medio término, ManpowerGroup realizó su encuesta Expectativas de Empleo (ENE), en la cual se le preguntó a 700 empleadores qué se venía para el primer trimestre de 2026 en materia laboral. La toma se realizó del primero al 31 de octubre, con un porcentaje importante de respuestas después del 26 de ese mes, cuando se definió la victoria del partido liderado por Javier Milei.

Según ManpowerGroup, crece levemente el optimismo en el empresariado argentino para la primera etapa del año. La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 es de +10%. El valor de la ENE se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre.

Ajustado por estacionalidad, los resultados revelan que el 30% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 18% disminuirlas, el 35% no espera realizar cambios y el 17% restante no sabía si los iba a realizar durante el período relevado.

“Por primera vez en muchísimos trimestres dejamos de pertenecer al grupo de nula expectativa de mejora y pasamos al pelotón de los cautos. Se nota un cambio de humor”, afirmó Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica. En el primer trimestre de 2025, la expectativa era -1. La última vez que hubo una similar al último sondeo, de +10 fue en el último trimestre de 2023.

El ejecutivo de Manpower esbozó tres “conversaciones” que se dan en simultáneo, que se solapan y generan confusión entre los posibles empleadores:

La coyuntura del día a día : es lo que está pasando en el cortísimo plazo.

: es lo que está pasando en el cortísimo plazo. La situación estructural : es algo más profundo, donde está presente la reforma laboral , “porque tenemos un modelo pensado para un sistema productivo que no existe más. Estábamos muy acostumbrados a operar bajo ciertas reglas que, básicamente, tenían que ver con la inflación, con el tipo de cambio. El negocio dependía de qué tan cerrada estaba la economía. Esto está cambiando y empiezan a jugar otras variables , como, por ejemplo, la productividad y la competitividad. Antes, la manera de defenderse de la inflación que tenían las empresas era stockeandose , cosa que ya no sucede. Ahora, para ser competitivo y productivo, necesitás marcos normativos que ayuden a tener un mercado más dinámico ”.

: es algo más profundo, donde está presente la , “porque tenemos un modelo pensado para un sistema productivo que no existe más. Estábamos muy acostumbrados a operar bajo ciertas reglas que, básicamente, tenían que ver con la inflación, con el tipo de cambio. El negocio dependía de qué tan cerrada estaba la economía. Esto está cambiando y , como, por ejemplo, la Antes, la manera de defenderse de la inflación que tenían las empresas era , cosa que ya no sucede. Ahora, para ser competitivo y productivo, necesitás ”. La estrategia país: un aspecto del mercado laboral que no se trata, según Guastini. “En el mundo y en la Argentina las empresas están pidiendo cada vez más habilidades nuevas. Una muy importante es el pensamiento crítico, que va más allá del ChatGPT. Lo que tenemos en la Argentina es un país donde el 50% de los chicos no entienden lo que leen y el 70% no sabe hacer una cuenta matemática”, advierte.

El problema de los salarios

“Creo que una reforma laboral no te garantiza per se el crecimiento del empleo si no hay un crecimiento económico. Hay algunos sectores que están muy demorados, sobre todo el de consumo masivo”, opinó el líder de Manpower.

“Para poder tener una rápida recuperación se necesita, además de las reformas estructurales, una vuelta al crédito mucho más fuerte y también una recomposición salarial. Estábamos acostumbrados a que las empresas cada dos meses daban aumentos por inflación. Ahora eso no está ocurriendo y una inflación de dos puntos todos los meses hacen que, después de un cuatrimestre, haya un 8% menos de poder adquisitivo en el bolsillo”, dijo Guastini.

El especialista en mercado laboral agregó que la expectativa de crecimiento del empleo va a estar muy vinculada a cómo van evolucionando todos estos sectores que están relegados, sobre todo los que son de mano de obra intensiva. “Hoy no vemos un gran optimismo o por lo menos una gran expectativa para la primera parte del año. Deberíamos tener durante varios trimestres números cercanos a entre el 15% y el 20% de expectativa de crecimiento como para sostener que se nota una recuperación general del mercado laboral”, sintetizó.

Comparaciones por sector

A la hora de profundizar en las expectativas de los distintos sectores, se notan respuestas heterogéneas. En nueve de las once actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el primer trimestre de 2026.

El sector de Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación, con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces, con una ENE de +20%. Por el contrario, el rubro de Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas de contratación más débiles, con una ENE de -3%.

“Dentro del sector Finanzas y Seguros hay matices. Las fintech y las compañías de seguros tienen mejores proyecciones que la banca tradicional, que es más conservadora”, analizó Guastini. “Por otro lado, el mercado inmobiliario viene con números récord. Claro que hay que recordar que tiene una base de comparación muy baja”, dijo. Comentó que el sector de la construcción también tiene una buena perspectiva porque “en el momento en que tomamos la muestra ya se veía que el Gobierno iba a lanzar licitaciones públicas”.

Perspectiva por región

En todas las regiones del país encuestadas, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el primer trimestre de 2026, menos Cuyo que planea mantenerlas sin cambios. La región del Noreste (NEA) lidera esta tendencia, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la Pampeana, ambas con una ENE +13%.

En comparación con el período anterior, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en cuatro de las seis regiones. La región Pampeana lidera esta tendencia con un incremento de 9 puntos porcentuales; mientras que, por el contrario, el sector de Cuyo revela una disminución de 18 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, las expectativas aumentan en cuatro de las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en la región del Noreste (NEA), con un incremento de 25 puntos porcentuales, mientras que Cuyo presenta la mayor disminución, de 16 puntos porcentuales.

En el resto del mundo

En América, los doce países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el primer trimestre de 2026. Brasil revela las intenciones de contratación más altas de la región con una ENE de +57%, seguido por Guatemala (+28%), Estados Unidos (+27%) y México (+24%). Por el contrario, la Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (ENE de +10%), seguido por Costa Rica (ENE de +11%) y Chile (con una ENE de +13%).

A nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en 40 de los 42 países y territorios encuestados.