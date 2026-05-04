La recaudación cayó por noveno mes consecutivo: en abril, bajó 3,8%

Afectada una vez más por menores ingresos del comercio exterior, la recaudación tributaria cayó en abril por noveno mes consecutivo. Ascendió a $17.400.833 millones, lo que nominalmente significa una suba interanual de 27,2%, pero que en términos reales –descontada la inflación– implica una baja de 3,8%.

El dato no es menor, ya que la disminución de los recursos provenientes de la recaudación de impuestos dificulta en parte el logro de uno de los mayores objetivos del Gobierno, como lo es el superávit fiscal.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación sigue impactada por los menores ingresos vinculados al comercio exterior. “Debido principalmente a la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior, y la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en abril 2025″, se explicó.

Si bien los tributos vinculados al comercio exterior fueron los de peor performance, la mayoría de los impuestos registraron caídas reales en abril. Sobre todo, aquellos más vinculados con el nivel de actividad, como IVA o Seguridad Social.

En este sentido, Lucas Tettamanti, economista de la consultora Empiria, señaló: “En abril, los impuestos asociados a la actividad sufrieron una caída de 1,5% real interanual. El IVA DGI y los impuestos internos cayeron 1% y 21% respectivamente (también explicado por menores alícuotas respecto al año pasado), mientras que lo recaudado vía impuesto al cheque aumentó un 2%”.

Con una mirada más amplia en el tiempo, Tettamanti comentó que, en el primer cuatrimestre del año, la caída es del 2,6%, por caídas en las tres categorías: -2% en IVA, -17% en impuestos internos y -0,5% en impuesto al cheque. “La peor performance en los tributos relacionados con el nivel de actividad desafía el ancla fiscal”, opinó el economista.

En tanto, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo que, bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,5% en abril –el Indec publicará el dato el 14 del actual–, del análisis por tributo surge que la recaudación que más cayó fue la de derechos de exportación, con -34,4% real interanual. “Aquí incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”, explicó.

En cuanto a la magnitud de la caída, a derechos de exportación le siguieron impuestos internos (-21%), Bienes Personales (-15,3%) y derechos de importación (-12,5%). “Los únicos tributos que tuvieron un incremento de recaudación fueron el impuesto a los combustibles, con una suba del 31,7%, y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, con 2,2%”, agregó Argañaraz.

En lo que respecta al principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, Argañaraz precisó que tuvo una baja de recaudación del 3% en términos reales, respecto a abril de 2025 (IVA impositivo -1,2% e IVA aduanero -8,0%).

Por su parte, el segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, descendió 4,3% real interanual. “Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal”, analizó Argañaraz.

Primer cuatrimestre

En lo que se refiere al primer cuatrimestre del año, el informe del Iaraf consigna que la recaudación tributaria nacional total registró en ese período una caída de 6,7% real interanual. “Si se excluyera del cálculo la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja sería de 5,3%”, se añadió en el trabajo citado.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,5% en abril, en el primer cuatrimestre del año las recaudaciones que más cayeron fueron las de derechos de exportación (-37,5%), seguida por Internos coparticipados (-17,6%) y derechos de importación (-16,1%). “El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (20,9%)”, se agregó.

Además, Argañaraz destacó: “El principal impuesto, el IVA Neto, tuvo una baja de recaudación de 8,5% en términos reales respecto a igual periodo del año previo (IVA impositivo -2,1% e IVA aduanero -23,0%). El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, cayeron 4,1% real interanual”.