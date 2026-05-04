El cruce entre Marcos Galperin y Coscu por el testimonio de una jubilada que no llega a fin de mes

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, mantuvo un tenso ida y vuelta con el streamer Martín Disalvo, conocido como Coscu, a raíz del testimonio que una jubilada brindó a un canal de televisión.

Las imágenes, divulgadas por Mati Smith -Trumperizar en X-, muestran a una adulta mayor que lamenta no llegar a fin de mes ni poder comprar los remedios. Ante la pregunta de la cronista a la señora sobre a qué se dedicó, la mujer respondió: “No, no trabajé”. Galperin respondió a la publicación con un emoji de una carita riendo.

El tenso ida y vuelta entre Marcos Galperín y Martín Disalvo por los dichos de una jubilada que no llega a fin de mes Captura de Pantalla

Horas más tarde, Coscu rivalizó con Galperin producto de aquella respuesta. “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad, acuérdense de este ejemplo: la persona mas rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios. Eran otras épocas. Quizás mantenía una familia como ama de casa“, arremetió.

El fundador de Mercado Libre redobló la apuesta el lunes e insistió en su postura: "Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado. La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que sí trabajaron y aportaron“. Disalvo comentó la publicación con un simple: ”Como te gusta el quilombo".

El tenso ida y vuelta entre Marcos Galperín y Martín Disalvo por los dichos de una jubilada que no llega a fin de mes Captura de Pantalla

El economista Antonio Aracre, cercano al gobierno de Javier Milei, interpretó los dichos de Galperin. “No lo conozco a Marcos Galperin, pero entiendo a suponer que su reacción al tweet no era una burla a la jubilada sino una mirada con cierta ironía a la decisión populista de jubilar 3 millones de personas sin aportes. No hay magia en esas cosas”, escribió.

Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández, sostuvo por su parte: “No conozco la historia de esta mujer. Pero mi mamá decía que ‘no trabajaba’ y, sin embargo, aun enferma, tuvo a su exclusivo cargo la crianza de sus cuatro hijos y llevó adelante la casa. Algún día mi papá confesó que le parecía más fácil hacerse cargo de su estudio jurídico que de las tareas de mi mamá. La burla es miserable y cruel. Además, hay que hacer un par de preguntas más antes de afirmar que una mujer ‘no trabaja’”.

El economista Antonio Aracre, cercano al gobierno de Javier Milei, interpretó los dichos de Galperin Captura de Pantalla

En la misma sintonía, Manuela Castañeira -del Nuevo Más- insistió: “Cuando una jubilada dice ‘no trabajé’ es porque trabajó de ama de casa y cuidó a sus hijos mientras un marido tenía un empleo formal por un salario que implicaba que esa mujer haga las tareas de cuidado. Sigue sucediendo. Sos un miserable. Te beneficias de los subsidios del Estado y te reís de una jubilada que no llega a fin de mes. Volvé a jardín de infantes y aprendé”.

Lucas Bonfante, excandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda-Unidad, coronó: Una de las primeras medidas que va a tomar el futuro gobierno de los trabajadores es dejarle a Galperin lo mínimo e indispensable para que pueda vivir y comer. Todo el resto pasará a ser propiedad común".

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