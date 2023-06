¿Explota la burbuja? La demanda de personal informático se enfría y algunas empresas ya no quieren convalidar sueldos siderales

escuchar

Si bien el sector de la tecnología sigue siendo estrella en materia de empleo por los sueldos y beneficios que ofrece respecto de otros rubros, lo cierto es que los despidos en grandes compañías a nivel mundial hicieron que la demanda se resienta y algunas empresas empezaron a reconsiderar contrataciones y las condiciones de las mismas.

“No diría que los salarios han tocado su techo, es aún pronto para saberlo, pero sí hay un estancamiento de la demanda” , afirmó Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil. Según él, esto se debe a que un gran porcentaje de la búsqueda creciente se debía a la proliferación de startups de la mano del venture capital (capital de riesgo), que hoy está en mínimos históricos. Por otro lado, otro gran pool de demanda eran las grandes compañías tecnológicas que, dado el desplome de las valuaciones de 2022 y el cambio de foco de growth a profitability, pasaron de demanda ilimitada a reestructuraciones y lay-offs de casi el 40% de sus empleados.

“Estos dos factores han generado en un gran porcentaje de empleados del sector tech una valoración por la estabilidad y una creciente aversión al riesgo, que en otros años no se veía. Al mismo tiempo, creció la oferta gracias a las carreras cortas y la transformación acelerada de perfiles no técnicos a perfiles técnicos, con iniciativas como los bootcamps acelerados en áreas como front end, mobile development o data”, agregó.

Por su parte, Ana Barros, coordinadora de Selección de la División Technology de Adecco Argentina, apuntó a una realidad en el país en particular. “Yo no diría que los perfiles informáticos están llegando a su techo a nivel mundial, sino que hoy varias empresas están replanteándose seguir con los proyectos desde la Argentina dado la gran brecha salarial que piden algunos profesionales en el país”, detalló.

Según Barros, al no tener escalas salariales ni estar bajo ningún convenio colectivo de trabajo, los profesionales piden lo que ellos piensan que debería ser, teniendo o no experiencia, entonces esto hace que muchas empresas se replanteen estas cuestiones. “Hay otros ejemplos, por lo general del rubro financiero/banca, que arman sus propias escalas salariales, en donde, a partir de X seniority, hay un X valor de salario y de ahí no se mueven”, señaló.

Meta, la dueña de Facebook, anunció una ola de recortes el 14 de marzo pasado JOSH EDELSON - AFP

Por otro lado, Alejandro Servide, director de Professionals, RPO & Technologies de Randstad Argentina, dijo que la ola de despidos en las big tech tiene más que ver con un factor de corrección de expectativas y otras cuestiones más vinculadas al mercado de capitales y tiene un impacto mayormente en Estados Unidos. No ve que eso pueda tener un correlato en la Argentina, más allá de la incidencia del recorte de plantilla que pueda darse de manera muy limitada en alguna de esas empresas que tengan operaciones en el país.

“La Argentina tiene una realidad bastante diferente a la que se da en el microclima de las grandes tecnológicas. El país tiene un creciente déficit de perfiles de tecnología, que se hizo aún más crítico a partir de la aceleración de la transformación digital y la mayor deslocalización de los trabajos impulsada por la pandemia, que rompió las pocas barreras que aún frenaban la competencia literalmente global por este tipo de talento”, aseguró.

De acuerdo con esto, Servide consideró que, lejos de tener un impacto negativo, la ola de despidos en Estados Unidos “puede incluso aliviar un poco la presión adicional que genera en el mercado laboral local la demanda de empresas del exterior que pujan por el talento argentino”.

Por último, Federico Barni, CEO de Jobint, coincidió en que lo que sucedió con los despidos de compañías es “algo coyuntural” y dijo que no significa que deje de haber mucha demanda de estos perfiles o que no exista voluntad de las empresas de pagar bien por esos talentos.

En la Argentina muchos informáticos tienen sus sueldos dolarizados Shutterstock

“Además, el mercado laboral IT en la Argentina es diferente al de otros países como Estados Unidos. No solo existe una gran competencia interna entre empresas, también hay una fuerte demanda externa de estos perfiles”, continuó.

La situación de las remuneraciones del sector puede verse en el último Index que elaboraron del mercado laboral. La evolución del salario pretendido del área de Tecnología y sistemas presenta un incremento del 11,82% respecto del mes anterior y un aumento interanual acumulado del 125,21% en el sector junior, y del 19,56% y el 109,5% en los senioritis senior y semi senior. Estos números están por encima de los promedios generales del mercado en ambas categorías.

Temas Comunidad de Negocios