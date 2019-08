Eduardo Ortiz, coordinador del Plan Ganadero del Ministerio de Producción de Corrientes

RIACHUELO, Corrientes.- Los productores ganaderos apuestan a un reajuste de los precios que les permita mantener la rentabilidad en el actual contexto interno de incertidumbre luego del resultado de las PASO y la devaluación.

De eso se habló, entre otros temas, en charlas que se están realizando en el marco de Expoagro en La Rural de Corrientes, en Riachuelo. La muestra empezó hoy y finalizará el domingo.

"Cada vez que sube el dólar y no sabemos hasta dónde van los precios, eso nos pega. Lo que necesitamos ahora es que rápidamente el precio de la hacienda acompañe esa corrida. Hoy el que queda descolocado es el criador porque su producto, el ternero, quedó frenado", dijo a LA NACION Eduardo Ortiz, coordinador del Plan Ganadero del Ministerio de Producción de Corrientes. "Si el ternero acompaña adonde frene el dólar vamos a seguir bien, porque aún con valores de maíz alto sigue cerrando el número", añadió.

José Lizzi, líder del área de ganadería de CREA, expresó que "hay una gran incertidumbre", pero buscó llevar un mensaje de aliento.

"El negocio no va a cambiar radicalmente porque estos sistemas tienen mucha inercia: no pueden cambiar violentamente de un momento (a otro), aunque el contexto macro sí cambió del viernes a hoy", dijo y agregó: "También tuvimos crisis a fines de 2017 y en marzo. A los sistemas, si los dejamos, se vuelven a equilibrar. Por ejemplo, veníamos con un atraso del precio de la hacienda que tuvo recuperación en el primer trimestre y nadie la provocó: ocurrió por la regla de oferta y demanda".

Advirtió que un cambio de políticas que reduzca las exportaciones y aliente el consumo interno generaría "una situación de mercado estancado con baja de precio en el valor del kilo de carne".

"La ganadería hoy está en un equilibrio delicado, frágil, y las expectativas van a determinar para qué lado se inclina la balanza", señaló. Lizzi, que también se desempeña como consultor privado, señaló que hoy existe una tensión entre la cantidad de exportaciones de carnes (que están cerca de los récords históricos y se proyectan en 660 mil toneladas, lo que ubicaría a la Argentina entre los primeros cinco exportadores de carne del mundo) con el consumo interno decreciente, que se ubica en los 51,7 kilos al año por persona.

"Estamos en el mínimo histórico de la cantidad de carne que se puede comprar con un salario básico", señaló. Puede parecer una contradicción, pero al tiempo que los argentinos pueden comprar cada vez menos carne, según Lizzi, "la vaca argentina es la más barata de todo el Mercosur".

Las charlas apuntaron a proyectar también el negocio más allá de la coyuntura. "Es un desafío volver a pensar de acá adelante lo que veníamos haciendo. Pero sabemos que trabajar juntos y contar cada vez con más información es primordial cuando las cosas son turbias", dijo al momento de presentar el "Día CREA" Alejandro Socas, ingeniero agrónomo y coordinador de la Región CREA Litoral Norte que abarca las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Mariano Pizzio, asesor CREA Taraguí, aseguró que los precios históricos de la hacienda no motivaron la modernización de la producción en la provincia de Corrientes, situación que se replicó en otros lugares del país. "La ganadería es un negocio de decisiones a futuro. Si estoy pensando en que va a subir el precio de la carne y va a venir un boom, tengo que empezar a prepararme ahora para poder aprovecharlo. El que está quieto no puede subirse a la ola", dijo, aunque aclaró: "Estamos en una coyuntura increíble, donde tomar decisiones ahora es difícil porque no sabemos qué va a pasar mañana, está todo muy volátil".

La situación en Corrientes

La ganadería es una de las actividades tradicionales del territorio correntino. Ortiz señaló que hay 23.000 productores ganaderos en la provincia y 5,3 millones de cabezas. "El principal problema es que tenemos 2 millones de vacas que producen solamente 1 millón de terneros; nuestra industria está a media máquina", sostuvo el funcionario, que atribuyó esto a un exceso de carga en los campos.

Una jornada sobre desafíos en la cría abrió Expoagro en la Rural de Corrientes

Pizzio señaló que en los campos de Corrientes hay, en promedio, un 55% de sobrecarga, lo que es la principal causa de una baja eficiencia reproductiva. "Tenemos mucho pasto pero de mala calidad, entonces cuando subimos la carga caen los porcentajes de preñez", explicó. "Cada 1000 hectáreas ganaderas y de 450 vientres preñamos el 60% y tenemos una merma del 12%", añadió.

El especialista calculó que a los productores correntinos les ingresan con la actividad US$56 por hectárea, mientras tienen un gasto directo de US$20 y US$13 de estructura, lo que da como resultado de un campo promedio ganadero una ganancia de US$23 dólares por hectárea con el escenario actual de precios. "A veces los productores no toman la decisión de cambiar su modelo productivo y volverse más eficiente porque el premio inmediato no es tanto más grande e implica tomar un riesgo", explicó.

En septiembre pasado, el Ministerio de Producción de Corrientes firmó un acuerdo con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), con el compromiso de formar diez grupos CREA -de entre 8 y 10 empresas cercanas geográficamente- en la provincia en el plazo de cuatro años. En septiembre cumplirán un año del acuerdo y ya se constituyeron seis grupos.