Alemania: la tecnología argentina dejó su marca en la cumbre global de la maquinaria agrícola

Con un balance favorable, la misión argentina cerró su participación en Agritechnica 2025, la feria líder de maquinaria que se desarrolló del 9 al 15 de noviembre en Hannover, Alemania. Según dijeron, “las empresas nacionales lograron consolidar vínculos estratégicos y posicionar la tecnología Made in Argentina ante miles de visitantes y potenciales socios estratégicos en el principal evento global de innovación agrícola".

Detallaron que Expoagro, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), con el acompañamiento de BNA, RUS Agro y Cafma promovieron la participación de empresas de maquinaria, agropartes, software e instituciones.

“Gracias a la articulación entre organismos oficiales, cámaras y firmas innovadoras, la delegación nacional logró una presencia destacada y abrió nuevas oportunidades de cooperación internacional”, dijeron.

“Gracias a la articulación entre organismos oficiales, cámaras y firmas innovadoras, la delegación nacional logró una presencia destacada y abrió nuevas oportunidades de cooperación internacional”, dijeron Cestari

En esta oportunidad, Abelardo Cuffia SA, Agencia ProCórdoba, Agropartes SA, Ascanelli SA, Balanzas Hook SA, Banco de la Nación Argentina, Bertini SA, BK Components SA, BTI Agri, Buco SA, Carlos Mainero, Cestari, De Grande SA, Equipos Agro Viales SA, Gimetal SRL, Ingersoll Argentina SA, Maizco SAIyC, Maquinarias Agrícolas Ombú SA, Martínez y Staneck SA, Piersanti, Richiger Maquinaria SA, RUS Agro y Sohipren SA, mostraron la innovación, la fuerza y pasión argentina en el escenario global.

Expansión mundial

En Gimetal destacaron lo positivo del evento para hacer vinculaciones y dar a conocer los productos. Al respecto, Mauricio Giacomossi, detalló: “Presentamos la línea de sembradoras para granos finos, gruesos y pasturas; especialmente para la siembra de arroz con las distintas opciones: tres puntos y de arrastre. Además, la línea de tolvas semilleras, cerealeras y fertilizantes para la carga de sembradoras Air drill y fertilizadoras”.

La empresa santafesina estableció vínculos con clientes, productores y distribuidores de toda Europa, lo que abre perspectivas para futuras alianzas comerciales. Giacomossi subrayó la importancia de la presencia argentina en la feria: “La Argentina demostró una gran participación del empresariado agroindustrial, asumiendo con compromiso los desafíos del sector y mostrando el potencial de nuestra tecnología”.

Por su parte, Martínez & Staneck reafirmó su posición como referente en soluciones tecnológicas para el manejo de granos. Durante la feria, la firma presentó su embolsadora para granos secos Silograin Energía Cero, una innovación única en el mundo, capaz de operar sin tractor ni motor, que representa “la máxima evolución en la técnica de embolsado de granos en silobolsas”.

Con respecto a los vínculos logrados, Ricardo Andrés Yozzi, responsable de Comercio Exterior de la firma, dijo: “Surgieron contactos tanto con dealers, importadores, distribuidores y también con productores y usuarios finales”.

En sintonía con el resto de los expositores, valoraron la presencia argentina en el evento como “muy positiva, reflejo del crecimiento y compromiso de la región con la innovación tecnológica en el agro”.

Buco asiste de manera ininterrumpida desde 2005 y evaluó la participación como “sumamente positiva”. En este sentido, Mariano Buconic, gerente comercial, destacó: “Exportamos nuestros productos a diferentes fabricantes de sembradoras en Europa y la feria nos permite consolidar vínculos, presentar avances y mantener activa nuestra presencia en un mercado altamente competitivo y en constante evolución”.

Durante Agritechnica, la empresa presentó una nueva rueda niveladora con perfil de tracción, un desarrollo que generó un fuerte interés entre los visitantes y las empresas europeas. Buconic reconoció que “la feria nos abrió numerosas oportunidades de expansión, especialmente con fabricantes europeos interesados en incorporar nuestras soluciones. El nivel de contactos fue muy alto y surgieron conversaciones concretas que proyectamos continuar en los próximos meses”.

En tanto, Pablo del Boca calificó como “muy buena” la participación de Agropartes Blade en Agritechnica, destacando que, aunque el flujo de visitantes fue menor, “la calidad del público fue muy buena”. La empresa presentó nuevas incorporaciones dentro de su portafolio de repuestos para picadoras de forrajes, reafirmando su línea de innovación continua.

Para empresa cordobesa TBEH, que debutó en un evento internacional de esta magnitud, destacó la importancia de la experiencia: “Fue completamente nuevo para nosotros, porque es la primera vez que participamos. Obtuvimos muy buenos contactos, que ahora debemos seguir para lograr resultados a largo plazo”, expresó Fernando Boeris, de Tbeh.

Nuevo capítulo

En cuanto a la presencia argentina, cabe destacar que otras compañías argentinas participaron de manera independiente: Agrometal, Super Walter, Franco Fabril, Industrias Metalúrgicas Rossmet SRL, Plastar San Luis SA y Grupo Crucianelli.

En este sentido, la participación de Grupo Crucianelli dejó un balance ampliamente positivo, definido por la empresa como “un hito para la presencia internacional de Crucianelli”. Su debut con un stand propio de 600 m² les permitió mostrar ante un público global “la solidez tecnológica y la visión innovadora que impulsamos desde Argentina”.

Según señalaron, el flujo constante de visitantes —productores, distribuidores y referentes del sector— no solo confirmó el interés por sus soluciones, sino que también reforzó el objetivo de avanzar sobre mercados estratégicos.

“El balance general supera ampliamente las expectativas: logramos visibilidad, posicionamiento y una validación muy fuerte de nuestro liderazgo en siembra y fertilización inteligente”, dijo Martín Birro, gerente de Marketing y Comunicación.

En este marco, la empresa presentó “las últimas innovaciones en siembra y en tecnologías de fertilización”, con fuerte foco en precisión, telemetría y automatización.