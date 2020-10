Exportación: Coto invierte US$20 millones en un frigorífico de Rosario

Alfredo Coto se reunió con Alberto Fernández y Martín Guzmán para anunciar una inversión de US$20 millones en su frigorífico de Rosario Crédito: Presidencia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 19:59

En medio de los problemas de abastecimiento en los supermercados, Alfredo Coto se reunió con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, aunque el tema principal del encuentro no fueron los faltantes en las góndolas. El dueño de la mayor cadena de capitales nacionales confirmó para los primeros días de diciembre la ampliación de su frigorífico en Rosario, con la mira puesta en potenciar sus exportaciones de carne.

El proyecto contempla una inversión de más de US$20 millones en la planta frigorífica exFricop de Rosario, que Coto compró en 2018. Se trata de un establecimiento habilitado para exportar a todos los destinos, con excepción de Estados Unidos, y que ahora fue reacondicionado pensando en crecer en los mercados de Europa y China.

"Estamos trabajando para llegar a los primeros días de diciembre con todas las obras terminadas y poder incrementar la capacidad de exportación", explicaron a LA NACION en la empresa.

En la actualidad, Coto exporta carne vacuna a la Unión Europea, China, Chile, Rusia, Brasil, Hong Kong, Emiratos y países africanos, entre otros destinos. La cadena además quedó en el décimo lugar en el reparto de la cuota Hilton (el cupo de exportación de carne de alta calidad y valor que otorga la Unión Europea), con una asignación de 1173 toneladas.

Fuentes del grupo Coto reconocieron que el tema de los problemas de abastecimiento fueron tratados en la reunión, aunque minimizaron el impacto en su negocio. "A diferencia de otras cadenas que operan con un sistema de just in time, nosotros trabajamos con un modelo más tradicional de compra y abastecimiento, y no estamos teniendo problemas de faltantes más allá de algún caso puntual", afirmaron ante la consulta de la LA NACION.

Conforme a los criterios de Más información