Ezeiza vuelve a operar sin restricciones y regresan las aerolíneas que habían suspendido sus vuelos

Después de las restricciones operativas que obligaron a distintas aerolíneas a suspender temporalmente sus vuelos y a otras compañías a modificar sus itinerarios, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza volvió a operar este miércoles con su pista principal en toda su extensión. La finalización de las obras permite recuperar la operación habitual de los aviones de mayor porte y normalizar los servicios internacionales de larga distancia.

Aeropuertos Argentina informó que los trabajos de renovación de la intersección entre las dos pistas finalizaron de acuerdo con el cronograma previsto. La pista principal 11-29, cuya longitud operativa se había reducido de 3300 a 1850 metros, quedó nuevamente habilitada en toda su extensión a las 4 de la madrugada. El primer vuelo en utilizarla fue uno de JetSmart con destino a El Calafate.

Las restricciones habían afectado especialmente a las aerolíneas que utilizan aviones de fuselaje ancho para sus vuelos internacionales. Compañías como American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates y British Airways habían suspendido temporalmente sus servicios, mientras que otras debieron modificar sus itinerarios o incorporar escalas técnicas para reabastecerse de combustible. Con la reapertura, Ezeiza recupera las condiciones operativas para que todas las compañías retomen sus vuelos habituales.

La intervención forma parte de un plan integral de obras anunciado en febrero de 2026, diseñado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que contempla una inversión de US$100 millones para mejorar la infraestructura aeroportuaria, tanto en las pistas como en las terminales de pasajeros y las instalaciones destinadas a la actividad de cargas.

Entre los principales proyectos se encuentra la ampliación en 1200 metros cuadrados de la terminal de arribos domésticos y la incorporación de cinco nuevas puertas de embarque, que permitirán elevar su número de siete a 12. También se prevé un área de preembarque de 3500 metros cuadrados, una nueva sala VIP, locales gastronómicos y un espacio destinado a niños.

Las inversiones también alcanzan al negocio de cargas. En ese sector está prevista la construcción de la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, cuya inauguración está programada para la próxima semana. A su vez, se ampliará el área de exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados con temperatura controlada.

El proyecto contempla, además, una nueva circulación hacia la autopista Riccheri para mejorar el tránsito interno de la terminal de cargas.

Un nuevo plan de inversiones

En paralelo a los US$100 millones destinados a estas obras, Aeropuertos Argentina anunció recientemente un nuevo plan de inversiones de US$1500 millones para los próximos cinco años, acordado con el Gobierno nacional y financiado en conjunto con el Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna).

El programa está vinculado con la extensión del contrato de concesión de los 35 aeropuertos que administra la compañía y contempla obras de infraestructura tanto en Ezeiza y Aeroparque como en distintas terminales del interior del país.

En el caso de Ezeiza, están previstas la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales y otra destinada a vuelos domésticos. El proyecto también incluye una ampliación de Aeroparque y un programa federal de obras en los otros 33 aeropuertos del sistema.

Según informó la empresa, estas inversiones forman parte de un programa de infraestructura de largo plazo que contempla desembolsos por US$7500 millones.