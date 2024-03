Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan: “Si la Argentina sigue por este camino, para fin de año va a poder acceder al mercado de capitales”

Escuchar

Facundo Gómez Minujín entró J.P. Morgan en 1995 y hoy es presidente de la firma para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y asesor general de la compañía para Latinoamérica; además, preside AmCham y fue presidente de arteBA. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de Illinois.

–¿Cómo evalúa los primeros 100 días del Gobierno?

– Vienen desactivando bombas que había cuando asumieron el 10 de diciembre. Recibieron una situación muy difícil, sobre todo por el lado de la inflación, que se había acelerado mucho al final, y por el lado de las reservas, que siguen siendo negativas. El tema de las Leliq, que era un gran problema el año pasado, hoy ya no está más sobre la mesa.

–¿Hasta qué punto está solucionado el tema de las Leliq?

–Realmente creo que lo tienen solucionado. Han hecho una licuación impresionante de los activos en pesos también. Esa es la parte que es más sostenible de todo este plan, en el sentido de que lo que está licuado, ya está licuado, es decir, la pérdida ya está. Por el otro lado, con la inflación, al haber liberado tanto los precios, muchos empresarios creyeron que el dólar iba a estar más arriba. Y, al haberse desinflado el dólar, eso también va a generar un efecto positivo en la inflación. Contener el dólar es un ancla para bajar expectativas de inflación. Y ahora ocurrió relativamente sin esfuerzo del Gobierno.

–Muchos economistas creen que el dólar está atrasado...

– La Argentina se ha encarecido mucho en dólares y eso es un problema. Si es circunstancial o momentáneo, ayuda a seguir bajando la inflación. Pero si continúa demasiado esta tendencia de revalorización del peso, es un problema para la Argentina y, a la larga, va a ser un problema para el Gobierno también. Por eso es muy importante que haya una eliminación del cepo, eventualmente, y que confluyan los tipos de cambio.

–¿Eso implica que a corto o mediano plazo haya una devaluación o un ajuste del crawling peg?

– Ajuste del crawling puede ser, una devaluación grande no veo. Pero cuanto más tiempo pasa con un dólar quieto y una inflación creciendo, se acerca más la posibilidad de tener que devaluar. Por eso, creo que todo va confluyendo a que en los próximos meses va a haber muchas noticias.

–¿Por qué los mercados reaccionan positivamente, si todavía hay problemas importantes?

–La posición de la Argentina a nivel global técnicamente es favorable a la compra, porque había mucha posición negativa con el país. Y los bonos estaban tradeando a niveles de default. Entonces pegaron un rally importante y, si la Argentina se normaliza, van a seguir subiendo, porque el país sigue siendo un activo recontra barato aun en estos precios.

–¿De qué depende esa normalización?

–De dos temas. Uno es la gobernabilidad, es decir, que logren pasar leyes por el Congreso y que no le rechacen el DNU. El otro, que la gente tenga la paciencia suficiente para aguantar este momento bastante complicado de recesión, y que enganche esto con el crecimiento de la economía, que hoy todavía no se ve para nada. Es decir, tiene que haber un “factor enganche” entre el plan de reducción del gasto y un plan para crecer. Hoy están haciendo todo lo posible para ajustar la economía y entrar en recesión, que también frena la inflación. Pero, una vez que esté controlada la inflación, hay que empezar a crecer; si no, la sociedad no aguanta.

–¿Hace falta un plan de estabilización?

–Yo no lo llamo plan de estabilización, sino que son las leyes que tienen que conseguir para generar las expectativas necesarias para poder invertir. Por ahora veo que hay mucha inversión en el sector financiero, sobre todo de afuera, pero no se ve todavía tanta actividad en el sector industrial o productivo. Entrar en el sector financiero es relativamente fácil, y salir también. Una vez que normalizaste lo financiero, hay que ver por dónde vendrá el crecimiento.

–¿Cuán sustentable cree que es este ajuste, que mezcla licuación con motosierra?

–Es para un tiempo nada más, porque después empieza a caer la recaudación. Por otra parte, todo lo que se licuó es sustentable porque ya desapareció de alguna forma. Claramente, el tema de la seguridad social, lo previsional, es la parte más importante del gasto. Entonces, si logran a través del decreto reducir el gasto hacia adelante, esa parte va a ser sustentable también. Lo que me preocupa es que todavía ni siquiera empezó a tratarse el tema tarifario, o empezó en poca medida; hay que ver cómo logran hacer eso y qué plan tienen hacia adelante para que no haya un impacto tan grande en la sociedad . Ahí hay un cuello de botella muy preocupante para lograr subir las tarifas y, a la vez, bajar la inflación.

–¿Qué es más importante en esa puja entre reforzar el ajuste y bajar la inflación?

– Obviamente, reforzar el ajuste es lo más importante, pero no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que piensa la sociedad, o sea, de cuánto está dispuesta a aceptarlo. Me acuerdo que cuando [el expresidente Mauricio] Macri hizo los aumentos tarifarios hubo muchos problemas, y ahora pasa un poco lo mismo, hay que ver realmente cuánto la sociedad está dispuesta a aceptar esto.

–¿Cuál debería ser la prioridad para los próximos 100 días?

–Conseguir aprobación de leyes y que la sociedad acompañe este cambio casi revolucionario que se está tratando de hacer, para quebrar una inercia que viene de muchas décadas de estar muy mal. Porque la Argentina es un poco como un atleta que tiene todo el potencial para seguir adelante, para jugar bien, y no puede porque está maniatado por todos los impedimentos, controles, regulaciones y exceso del gasto, con un Estado sobredimensionado con respecto a la capacidad de recaudación, y con ineficiencias por todos lados. Pero el mundo siempre dice –incluso pese a los nueve defaults– “te sigo creyendo que esta vez sí vas a poder pegar la vuelta”. Pese a todo, siempre se le vuelve a dar a la Argentina la posibilidad de seguir creciendo.

–¿Por qué pasa eso?

–Porque realmente la Argentina tiene factores que son increíblemente únicos, como el territorio, toda la parte agrícola, la minería, las energías renovables, el petróleo y gas, el turismo, e incluso los recursos humanos. Por eso los inversores, sobre todo los financieros, están tan entusiasmados, porque en general tienden a mirar un poco eso. Nosotros tenemos un centro de servicios acá que empezamos de cero hace 10 años y hoy son casi 4000 personas y vamos llegando a 5000. Y toda esta gente no hace un trabajo fácil, es trabajo sofisticado de posiciones que antes estaban en Estados Unidos. O sea, el nivel de preparación que tiene una persona que sale de la universidad acá está al mismo nivel que cualquier otra persona que sale de una universidad en Estados Unidos. Ese talento humano ha generado empresas enormes que hoy están en toda la región y en el mundo, como Globant.

–El inversor extranjero, ¿está tan entusiasmado?

–Sí, sobre todo en los últimos dos meses. Ya se está empezando a ver más inversores viniendo, más inversiones financieras y no financieras que empiezan a tratar de entender qué está pasando. La Argentina estaba caída del mapa y el mundo fue creciendo para otro lado. El país llegó a estar fuera del interés de los inversores.

–¿Pero el inversor no duda dos veces, sobre todo tras la decepción de la gestión de Cambiemos?

–El inversor financiero no, porque le es más fácil entrar y salir. El inversor industrial, sí, porque para poder hacer inversiones a largo plazo se necesita un marco mucho más certero. Pero en la Argentina hay muchísimas empresas que demostraron tener un gran manejo de las crisis. Hay compañías grandes que no están en situaciones financieras complicadas y que, de hecho, podrían acceder al mercado internacional en condiciones mucho mejores que el gobierno argentino. En todos los países hay una regla que dice que el rendimiento de los bonos nunca es mejor que el soberano. Bueno, en la Argentina pasa exactamente lo contrario. Entonces hay un montón de empresas importantes que van a empezar a acceder al mercado de capitales en los próximos meses, si la Argentina logra una cierta estabilidad.

–El Banco Central logró acumular reservas, pero en parte a costa de reprogramar importaciones. ¿Cómo cree que sigue la película?

–El Bopreal, que al comienzo le costaba bastante, fue un gran éxito, y la cotización está mucho mejor que al salir. Con eso ha resuelto parte del problema. Pero sigue habiendo reservas netas negativas. La realidad es que tiene que seguir recomponiendo reservas y lo está haciendo también porque existe un control de cambios. Por eso es tan difícil levantar el cepo. Cuando logren levantarlo, la economía debería empezar a crecer.

–¿Debería ser inminente la salida del cepo?

–Es importante, sobre todo, que se salga bien. Haber llegado a cruzar el puente hasta el momento de la liquidación de las exportaciones [del agro] es clave; los próximos dos meses son fundamentales para todo esto.

–¿El dólar está competitivo para que el campo liquide?

–Buena pregunta, pero también podría ser menos competitivo, ¿no? Porque, si demorás la liquidación, te puede llegar a costar más. Ahí está el balance de cómo el exportador tiene que manejar esto.

–El Gobierno antes hablaba de dolarización y ahora habla de competencia de monedas. ¿Qué necesita el país desde lo monetario?

–Creo que el Gobierno tiene que seguir trabajando sobre el tema del déficit, el crecimiento, el aumento de reservas y la baja de la inflación. Sobre competencia de monedas y dolarización, está bien la discusión, pero no me parece que sea algo urgente.

–Uno de los pasos para acumular reservas podría ser pedir US$15.000 millones al FMI. ¿Hay lugar para endeudarse más?

–Hay lugar para endeudarse, porque la deuda no depende de cuánto tenés, sino de qué podés pagar. Si vos no tenés acceso al mercado de capitales, nunca tenés lugar para endeudarte más. Pero si tenés acceso, como cualquier país normal, podés hacerlo, porque finalmente la deuda te sirve para poder refinanciar pasivos. El tema es cuando no tenés acceso al mercado, y la Argentina no lo tiene todavía. Con el Fondo sí puede.

–Pero tiene que poder generar los dólares para pagar esa deuda, aunque sea con el FMI...

– Si la Argentina sigue por este camino, para fin de año va a poder acceder al mercado de capitales en forma natural, es decir, a inversores que quieran comprar deuda nueva. Y eso va a servir para refinanciar parte de los vencimientos de los próximos años.

–¿Qué es lo que más les preocupa a las empresas hoy?

–Están optimistas respecto del sendero, pero están expectantes en cuanto a la gobernabilidad y los cambios estructurales hacia adelante. En Amcham hay 720 empresas y nosotros hablamos con muchas, y veo que hay una sensación de expectativa positiva. Pero en algunos sectores la recesión ha pegado fuerte.

–¿Cómo están viviendo las empresas el impacto en el empleo?

–Creo que lo están aguantando.

–¿Por cuánto tiempo?

–Es muy difícil de saber, depende mucho de los sectores. En J.P. Morgan es al revés, estamos creciendo, porque es una empresa de servicios y estamos contratando talento para el crecimiento. La pata financiera es muy estable, pero en líneas generales también crece. Estamos tomando gente pensando que la Argentina va a ir por la senda positiva.

–¿Cómo ve la salida de la recesión, en V, en U?

–Es muy difícil de saber, porque depende mucho de cómo reaccione la sociedad. Si se normaliza el país y se logra salir del cepo, empezar a ver una inflación bien decreciente, de un dígito y terminando el año en niveles de 4%, es una sensación muy positiva. P or más que siga siendo alta, la sensación de que finalmente habrá una inflación mucho menor el mes siguiente es muy importante.

