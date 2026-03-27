Fallo a favor de YPF: cuántos juicios le quedan pendientes al país

Con la noticia conocida hoy, la Argentina logró aliviar de manera sustancial su frente judicial externo. El juicio por la expropiación de YPF, que concentraba la mayor exposición económica, representaba por sí solo más de la mitad del monto total reclamado en los más de 230 litigios internacionales que enfrenta el país.

Según una investigación publicada recientemente por LA NACION, el stock de demandas contra el Estado argentino en el exterior ascendía a más de US$27.000 millones. De ese total, unos US$16.000 millones —e incluso más si se consideran intereses— correspondían al caso YPF, lo que lo convertía en el principal foco de riesgo contingente para las cuentas públicas.

La resolución favorable en ese expediente implica, en los hechos, un cambio de escala en el mapa de litigios. Sin ese caso, el monto total en disputa se reduce de manera significativa, aunque la cantidad de demandas abiertas se mantiene prácticamente sin cambios: el país todavía enfrenta más de 230 causas en tribunales internacionales.

La mayoría de estos litigios se tramitan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial especializado en controversias entre Estados e inversores. Allí se concentran reclamos de empresas extranjeras vinculados, principalmente, a sectores como energía, servicios públicos e infraestructura, muchos de ellos originados tras cambios regulatorios o contractuales.

A diferencia del caso YPF, que por su magnitud dominaba el escenario, el resto de las demandas presenta una alta atomización. Sin embargo, existen algunos expedientes de relevancia que siguen siendo observados de cerca por el mercado y los analistas.

Uno de los casos más emblemáticos es el vinculado al Cupón PBI, un título atado al crecimiento de la economía que generó litigios en tribunales de Nueva York. En ese expediente, inversores reclaman compensaciones por la forma en que se calcularon las estadísticas oficiales durante los años en que estuvo intervenido el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

También se destacan demandas de empresas energéticas por cambios en las reglas de juego en el sector, así como reclamos de compañías de servicios públicos que cuestionan decisiones adoptadas en materia tarifaria o de contratos durante distintos períodos.

En este contexto, si bien la salida del caso YPF reduce de manera drástica la exposición total, el frente judicial externo continúa siendo relevante. El monto agregado de las demandas restantes sigue representando varios miles de millones de dólares y mantiene abiertos focos de conflicto en distintos sectores de la economía.

Con el litigio más voluminoso fuera del centro de la escena, el mapa de juicios contra la Argentina cambia de naturaleza: deja de estar dominado por un único caso de magnitud extraordinaria y pasa a estar compuesto por una multiplicidad de reclamos de menor escala, aunque igualmente significativos. Entre ellos, expedientes como el del Cupón PBI y las disputas en el ámbito del Ciadi seguirán marcando la agenda judicial del país en el exterior.