Las acciones de Burford se desploman 40% tras el fallo a favor de la Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Argentina en una demanda por US$16.100 millones presentada por Burford -que compró el juicio al Grupo Petersen- e Eton Park, en relación con la nacionalización de la empresa estatal YPF en 2012. Tras el fallo, las acciones de Burford se desplomaban 40% en Wall Street y 46% en Londres.

Según Reuters, de ganar, la empresa con sede en el Reino Unido habría cobrado “gran parte de la indemnización que superara los recursos judiciales”. Por eso la decisión de la Justicia de Estados Unidos impacta de lleno en la valuación de la empresa.

Con intereses, la indemnización podría haber ascendido a US$18.000 millones.

El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.

Todas las partes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

Qué es Burford Capital

Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones con un enfoque específico: proporciona capital y financiación al sector legal. En esencia, se dedica a financiar litigios y arbitrajes a cambio de una parte de las ganancias si el caso resulta exitoso. Sus acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.

En el caso de YPF, Burford Capital intervino tras la renacionalización de la petrolera en 2012 y la posterior quiebra de las empresas de Petersen. El fondo inglés compró los créditos contra YPF y Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios, incluyendo al Grupo Petersen de la familia Eskenazi

En 2015, Burford Capital inició el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas sociedades, radicadas en Madrid, recibían las utilidades generadas por YPF para cubrir los créditos que habían tomado para adquirir el 25,4% de la petrolera entre 2008 y 2011.

Cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid decidió reclamar al Estado argentino e YPF, ante la falta de recursos para financiar un juicio prolongado, Burford Capital se hizo con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones.

Inicialmente, Burford Capital tenía derecho al 70% de la recuperación en el caso Petersen. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, fue vendiendo partes de su porcentaje. En 2016, se desprendió del 1% por US$4 millones, y en 2017, vendió otra transacción por US$40 millones. Estas transacciones revelaron una revaloración de su inversión inicial de US$17 millones, que alcanzó los US$400 millones

Para 2019, Burford Capital había cedido a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones. A pesar de estas ventas, aún conserva una parte significativa de los beneficios.