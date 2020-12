Alejandro Fargosi: "El juez Ramos Padilla no oculta que es un militante"

Alejandro Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que es "muy grave" la decisión del presidente Alberto Fernández de convertir al juez Alejo Ramos Padilla en protagonista para ocupar el cargo como juez electoral, además, apuntó a que estas decisiones desalientan las inversiones. Esto pasó luego de que el mandatario enviara el pliego del magistrado al Senado para cubrir el Juzgado Federal Nº1 de La Plata: "El juez no lo oculta que es un juez militante", dijo.

"Un juez militante que pone su ideología política, como mínimo, al mismo nivel de lo que debe aplicar y es lo que debe ser un juez. Tiene que tener esa famosa característica de esa venda que cubre los ojos de la Justicia, que no elige al amigo si no tiene razón. Es decir, que no aplica la ley a los amigos o enemigos, sino a la Justicia", agregó durante una entrevista con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios que se emite por LN+.

El abogado indicó que en el caso del juez Ramos Padilla se corre el riesgo de que tenga que darle una mano a un amigo, como puede pasar con cualquier ser humano ante esa posibilidad. "Querría verlo porque ahora no ha cambiado, todo lo contrario. De hecho, viene activamente de ser un juzgado kirchnerista y eso en un juzgado común electoral es gravísimo, desastroso. En un juzgado electoral por lo que se combate y compite es por la votación, elecciones. ¿Del lado de quién se va a poner?, ¿De su corazoncito?", apuntó.

Según sostuvo, la agenda judicial que está desarrollando el Gobierno no va a tener límites porque la estructura del kirchnerismo, es decir de Cristina Kirchner, según ejemplificó, lleva a que ella se ocupe del tema judicial. "Cuando estaba en el Consejo de la Magistratura y se suspendía una reunión los kirchneristas siempre decían, esperen que le tenemos que contestar a la señora y eran temas de tercera importancia. No tiene sentido que haya un presidente dedicado a esto. Desgraciadamente como su situación procesal está en zona de riesgo, hay un movimiento de pinzas", afirmó.

Especificó que lo primero que hacen es designar ellos al procurador general de la Nación para tener mayoría y exigir dos tercios para removerlo, ya que la intención es "dejarlo atornillado para siempre porque los dos tercios en el Senado no se juntan nunca en manos de un solo partido".

Por otra parte, apuntan al sistema acusatorio penal: "Quita el eje del juez y lo pone en el fiscal, con lo cual, si uno domina al procurador general domina indirectamente a todos los fiscales. Buscan cambiar el sistema de enjuiciamiento de todos los fiscales, ya que pueden echar a los fiscales con más facilidad de la que ya tienen. A José María Campagnoli no lo echaron porque hubo movilizaciones populares en la época en que lo querían echar", resaltó.

La cuarta premisa que se propone el kirchnerismo, según aseguró, es la designación de Alejo Ramos Padilla como juez electoral. Para el letrado, todo ese proceso, conllevaría a una corte que terminaría dándole la razón en el movimiento de los jueces que afectan a Cristina Kirchner.

"Todo apunta a que somos un país en el que nadie va a invertir, esa es la realidad. La gente va desinvertir y si a esto le sumamos la ley del impuesto a la riqueza va a ser catastrófico. No hay ningún elemento para ser optimista en el plazo inmediato", dijo sobre las consecuencias de estas decisiones para el país.

El exmiembro del Consejo de la Magistratura indicó que cuando una empresa quiere invertir pide una opinión legal que se complementa con los análisis que hacen los economistas para conocer el panorama del país. "Y el de la Argentina es devastador", expresó.

Para finalizar, señaló que tiene la esperanza de que para las próximas elecciones comience a cambiar el panorama. "Todo el desastre monumental en el que estamos viviendo, potenciado por lo de ayer (por el velatorio de Maradona en la Casa Rosada) que ni siquiera se ve en el país más atrasado del África ya es inocultable. Este es el peor Gobierno desde que tenemos memoria. Por ahí hay gente llena de buenas intenciones, esperanzas, de una inocencia impropia de un sistema político, pero el que vota al kirchnerismo está votando esto que vimos y está pegándose tiros en los pies", cerró.

