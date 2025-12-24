Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono

En noviembre, un jubilado con la mínima cobró $403.052,70. Se trata de una cifra que engloba el haber mensual de $333.052,70 y un bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024 y que no tendrá incrementos en 2026, según advierte un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es también un valor que se ubicó por debajo de la línea de pobreza para el anteúltimo mes del año: una persona necesitó $406.903 para no ser pobre, de acuerdo a datos del Indec.

Es una realidad que contrasta ampliamente con la experiencia de once beneficiarios -entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares- que cobran jubilaciones y pensiones de privilegio. El mes pasado, según datos oficiales a los que accedió LA NACION, en conjunto, percibieron un total de $151.427.242,53 brutos, el equivalente a 375 jubilaciones mínimas con bono. En términos netos, ese monto cae a $101.675.878,4 o 252 haberes mínimos.

La nómina de beneficiarios especiales se compone de cuatro expresidentes, tres exvicepresidentes y cuatro familiares y, tomando valores brutos, está encabezada por el expresidente Alberto Fernández (PJ), que ejerció la jefatura del Estado entre 2019 y 2023. Según datos oficiales, en noviembre de 2025, percibió un haber bruto de $19.383.687,39, equivalente a 48,09 jubilaciones mínimas con bono.

El expresidente Alberto Fernández en Comodoro Py Nicolás Suárez

En términos netos, sin embargo, la cifra a cobrar es menos de la mitad: $7.151.917,93, un 47,67% más que en noviembre de 2024. Sucede que a los descuentos habituales, se le suma en este caso una afectación del 30% sobre el monto bruto correspondiente a la cuota alimentaria para Francisco, el hijo que tuvo en 2022 con su expareja Fabiola Yañez, quien lo denunció por violencia de género.

Le sigue en términos brutos, su antecesor Mauricio Macri (Pro) que, el último mes, percibió un total bruto de $18.604.203,05, una cifra que en términos netos fue de $12.272.993,30. Cobró en mano un 11,10% más que en noviembre de 2024. Sin descuentos, sus ingresos por su función pública igualan la suma de alrededor de 46 jubilaciones mínimas con bono.

El expresidente Mauricio Macri en la sede central de Pro Fabián Marelli

Detrás del titular de Pro se encuentra el expresidente Adolfo Rodríguez Saá (PJ). Estuvo a cargo de la presidencia apenas una semana, entre el 23 de diciembre y 30 de diciembre de 2001, y desde entonces cobra una pensión vitalicia por su rol interino. Su fugaz paso por la Casa Rosada le valió para cobrar, el mes pasado, una jubilación bruta de $17.828.725,75 (44,23 haberes mínimos). Con descuentos, se lleva en mano $11.820.596,61, un monto que experimentó un crecimiento interanual de 11,17%.

Adolfo Rodríguez Saá en La Nación Aníbal Greco

El cuarto lugar lo ocupa la viuda del expresidente Carlos Menem, Zulema Yoma. El artículo cuatro de la ley 24.018 (1991), que regula las asignaciones mensuales vitalicias para exmandatarios establece que, en caso de fallecimiento, “el derecho acordado o a acordarse se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los 18 años de edad”.

Yoma estuvo casada con Menem desde 1966 hasta 1991, cuando se divorciaron en medio de un escándalo que incluyó la expulsión de la exprimera dama de la Quinta de Olivos a través de un decreto presidencial. El ex dirigente peronista volvió a casarse en 2001 con Cecilia Bolocco, pero, tras su segundo divorcio, volvió a convivir con Yoma en el barrio de Belgrano hasta su muerte en febrero de 2021.

Zulema Yoma estuvo casada con Carlos Menem entre 1966 y 1991 y ahora cobra una pensión vitalicia como viuda del expresidente

Desde entonces, su primera mujer cobra la pensión vitalicia asignada por sus dos mandatos al frente del país. Así, el mes pasado, a Yoma le correspondieron $15.317.326,85, que en términos netos caen a $10.248.905,89. El monto bruto es el equivalente a 38 haberes mínimos más adicional a valores de noviembre.

El quinto lugar, en tanto, está reservado para la exvicepresidenta Gabriela Michetti, quien secundó a Macri durante la gestión de Cambiemos y hoy se mantiene alejada de la política. Según los datos de la Anses a los que pudo acceder LA NACION, en noviembre, percibió un haber bruto de $13.524.693,38, es decir, 33,53 jubilaciones mínimas con bono. La cifra que cobró en mano fue de $9.303.864,56, lo que representa un incremento interanual de 11,66%.

Gabriela Michetti, exvicepresidenta durante la gestión de Mauricio Macri, asistió al Foro ABECED Pilar-Camacho

Le sigue de cerca -también con un ingreso apenas superior a 33 jubilaciones mínimas- el exvicepresidente de Cristina Kirchner Julio Cobos. Acompañó a la actual titular del PJ Nacional durante su primera presidencia (2007-2011), un rol que le permitió acceder a una pensión vitalicia que, el mes pasado, ascendió a $13.371.549,61 brutos. Tras aplicar descuentos, el haber quedó en $9.030.776,67. A comparación de noviembre de 2024 -cuando cobró en mano $9.645.832,91- su jubilación neta cayó 5,52%.

Julio Cobos en la previa de la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos en Diputados. Fabián Marelli

Amado Boudou, quien lo sucedió en la vicepresidencia para el segundo mandato de Cristina Kirchner (2011-2015) también cobró durante nueve años una jubilación de privilegio, pero dejó de percibirla hace un año. En noviembre de 2024, dicho beneficio le fue revocado por haber sido condenado, en 2018, a cinco años y diez meses de prisión por el intento de cooptación y resurrección de la imprenta Ciccone Calcográfica.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiario”, detalló la resolución 1103/2024 de la Anses en la que se oficializó la quita de la jubilación de privilegio. El último cobro que realizó, en noviembre de 2024, fue de $10.284.481 brutos.

El expresidente Fernando De la Rúa junto a su esposa Inés Pertiné

En la nómina actual, detrás de Cobos, se ubica la viuda de otro radical. Se trata de Inés Pertiné, esposa del expresidente Fernando De la Rúa, que renunció al sillón de Rivadavia ante la escalada de la crisis económica y social de diciembre de 2001. Tras la muerte del exmandatario en 2019, Pertiné heredó la pensión que, el mes pasado, alcanzó los $13.046.578,88, equivalente a poco más de 32 jubilaciones mínimas con bono. En términos netos, el monto fue de $9.030.777, una suba de 11,72% respecto de noviembre del año pasado.

Le sigue Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, un militar que gobernó de facto la Argentina entre el 18 de junio de 1970 y el 22 de marzo de 1971. El expresidente falleció en 2015 y, desde entonces, su cónyuge pasó a cobrar la pensión vitalicia que, en noviembre pasado, fue de $12.045.387,71. Es un monto equiparable a casi 30 haberes mínimos y que en mano representó $11.820.597, un incremento de 10,11% respecto del mismo mes de 2024.

Roberto Marcelo Levingston, militar general retirado y ex presidente facto en la década de 1970 Archivo

La nómina de beneficiarios se completa con otras dos mujeres y un funcionario del gobierno actual. Se trata de María Estela Martínez Cartas, exesposa de Juan Domingo Perón; Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido; y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

Martínez es la única expresidenta que hoy percibe una jubilación de privilegio. Hasta noviembre del año pasado, Cristina Kirchner también estaba alcanzada por el régimen especial de pensiones mensuales vitalicias, pero le revocaron el beneficio luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena en la causa Vialidad. Su última percepción fue de $35.255.297,73 brutos, que en términos netos rondó los $21 millones, por el doble beneficio de su jubilación como exmandataria y la pensión como viuda de Néstor Kirchner.

Victoria Villarruel visitó a María Estela Martínez de Perón, expresidenta de la Nación entre 1974 y 1976

Martínez, también expresidenta y viuda de Perón, en cambio, cobra solo su haber como exjefa de Estado. Asumió la presidencia en julio de 1974 y estuvo al frente de la Casa Rosada hasta el 24 de marzo de 1976, cuando fue derrocada por el golpe militar que inauguró el Proceso de Reorganización Nacional (PRN). Por esos dos años de mandato, en noviembre de este año, cobró $9.610.586,24 brutos, un monto apenas inferior a 24 jubilaciones mínimas con bono. El haber neto ($7.394.551) creció 6,27% interanual.

José María Guido, expresidente de la Nación, tras la salida del desarrollista Arturo Frondizi

Amalia Carmen Guido, por su lado, percibió el mes pasado un haber de $9.428.240,25 brutos, es decir, alrededor de 23 haberes mínimos. En mano, recibió $7.281.064, un 4,31% más que en noviembre de 2024. Su padre ejerció la presidencia entre 1962 y 1963, en medio de la crisis institucional que inauguró la destitución del desarrollista Arturo Frondizi.

Daniel Scioli ocupa el último lugar de la nómina de beneficiarios. El presidente Javier Milei lo designó al frente de la Secretaría de Turismo y Ambiente, un cargo en el que se desempeña ad honorem para poder seguir percibiendo su jubilación de privilegio.

Daniel Scioli (derecha) junto al presidente Javier Milei y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos X Catalán

En noviembre, el exvicepresidente de Néstor Kirchner (2003-2007) cobró un haber bruto de $9.276.263,42, lo que representan 23 jubilaciones mínimas con bono. El monto bruto fue de $6.724.679,92, lo que muestra una baja interanual de 11,85% respecto del mismo mes de 2024, cuando cobró en mano $7.628.740,90.