Furor en Mar del Plata por los nuevos alfajores de Havanna

Con una fila de más de 300 personas a la espera de que abra el emblemático local de La Perla, en Mar del Plata, Havanna presentó este sábado sus nuevos lanzamientos de temporada.

Buscando repetir el éxito del alfajor con sal marina Mar del Plata en el marco de los 150 años de la ciudad, la marca vuelve a rendir homenaje a su origen y presentó dos nuevos productos inspirados en las playas Bristol y Grande.

Los nuevos alfajores de Havanna Prensa

“Se trata de dos íconos que forman parte de la memoria afectiva de generaciones de argentinos. Con este lanzamiento, Havanna agranda la familia Mar del Plata, a través de una propuesta que conecta tradición, indulgencia e identidad, y que busca seguir poniendo en valor a la ciudad como emblema cultural, emocional y gastronómico”, explicaron desde la marca.

El lanzamiento será exclusivo en la Costa Atlántica e inicialmente solo se venderán en estos locales.

Furor en Mar del Plata por el lanzamiento de dos nuevos alfajores Havanna

Después de un recorrido —que incluyó propuestas como el alfajor sin azúcar, el picante, el Dubái y el Havannet de tres chocolates—, Havanna volvió a poner el foco en la argentinidad y la memoria con dos propuestas: el alfajor La Bristol (cubierto con chocolate Gold de notas acarameladas, relleno con dulce de leche Havanna y un corazón de ganache de chocolate blanco) y el alfajor Playa Grande (cubierto con chocolate 70% cacao, relleno con dulce de leche Havanna y un centro de crème brûlée con trocitos de dulce de leche).

“La familia Mar del Plata no busca romper moldes, sino reconectar con lo auténtico: con esos sabores, lugares y momentos que nos acompañan desde siempre. Playa Bristol y Playa Grande no son solo playas, sino escenarios de encuentros, veranos inolvidables y recuerdos compartidos. Inspirados en ese espíritu, nacen dos nuevos alfajores que celebran esa felicidad”, indicaron en la empresa.

Playa Bristol y Playa Grande Prensa

Havanna es una de las marcas argentinas con mayor presencia fuera de las fronteras. La firma nació en Mar del Plata de la mano de tres emprendedores: Demetrio Elíades, Benjamín Sisterna y Luis Sbaraglini, y hoy está controlada por un grupo de inversores locales encabezados por Fernando de Santibañez, Jorge Delfín Carballo, Federico Delfín Carballo, Chrystian Colombo, Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli. Juntos tienen el 93% de las acciones, mientras que el otro 7% cotiza en Bolsa.