Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el octavo mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, los titulares de PNC (Pensiones No Contributivas) y la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones.

Las prestaciones sociales que se entregan en esta jornada

En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cronograma de pagos de Anses para este viernes 14 de agosto

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este viernes 14 de agosto:

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos 4 $489.775,92 Asignación Universal por Hijo 4 $120.675,30 Asignación Universal por Embarazo 4 $120.675,30 Asignación por Prenatal 6 y 7 Entre $15.879,58 y $75.431,40 Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones Valor general Asignaciones de Pago Único Todas las terminaciones Valor general Pensiones No Contributivas 8 y 9 $363.843,14

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Cobros

Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.

Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.

Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.

Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.

En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.