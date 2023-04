Remarcaciones y regateos en una mañana de confusión en la city

escuchar

En la Galería Jardín de la calle Florida, conocida por vender tecnología, no hay ni un precio a la vista. Se pueden ver notebooks, auriculares, celulares y distintos accesorios de computación en las vitrinas, pero ningún número. Para saber cuánto valen las cosas hay que entrar y preguntar. La realidad en cada local es distinta.

“Nosotros nos movemos al dólar oficial, pero está todo caro. La semana pasada, las placas y los pendrives aumentaron 10% y, a principios de mayo, seguro todo aumente otro 10% porque se toma lo que sube el oficial en el mes”, dice un vendedor de un local de accesorios. Por caso, un teclado bluetooth cuesta $21.000.

En otro comercio, en el que venden notebooks nuevas y usadas de marcas como HP y Lenovo, los precios se fijan a la cotización del blue, tomando un valor promedio entre la punta compradora y vendedora. Una Lenovo con procesador i5 estaba $290.000.

En tanto, en un tercer local, un celular marca iPhone 13 de 128 Gb se vendía a US$880 y el 14 de 128 Gb por US$980. Si se va con pesos, el cambio es al blue.

Antes de las 11 de la mañana, los arbolitos de Florida ya compraban dólares a $455 y en general no vendían. “No tengo precio”, decían.

A lo sumo, preguntaban cuánto se quería comprar y si era poco ofrecían vender a $480, $488 o $495. “Si comprás, te doy de los buenos, de los azules”, decía una mujer ubicada en Florida y Viamonte.

A las subas del 10% en tecnología, se suman aumentos del 7% en electrodomésticos importados, según José Lilino, presidente de la Cámara de Artefactos del Hogar y Electrodomésticos. “Los fabricantes que pueden acceder a algo de dólar oficial son cautos, pero los importadores no tienen casi llegada ahora y deben ir por el blue. Recién, un importador nos pasó un 7% de aumento en productos de cuidado personal y medicinal como balanzas, planchitas de pelo, pero en breve seguro se suman otros”, afirmó.

En tanto, en autopartes, un comerciante de la calle Warnes que distribuye artículos de goma y PVC dijo que siete proveedores aumentaron desde ayer entre un 8% y un 12% y otros dolarizan las listas.

Los corralones reciben aumentos cada 15 días Silvana Colombo

“La Argentina, o quizás mejor, Buenos Aires, tiene los empresarios que tienen el don de ser videntes. Se estaban preparando para este momento desde hace más de un año. Te dicen que como no tienen dólar oficial para importar deben conseguir parte en dólar billete, entonces la incidencia de costo va de la mano de un dólar fusión entre el oficial y el de las cuevas. En la actualidad, el valor va de $280 a $320 y lo que es peor aún es que han achicado mucho los plazos de pago. Antes era a 60-90 días. Hoy de 15 a 30″, dijo.

Por otro lado, Hugo Cieri, titular del corralón que lleva su nombre y presidente de la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Cuanoba), dijo que las cementeras vienen aumentando entre un 7 y 8% cada 15 días y que ya les están informando que desde el 1 de mayo se incrementa en un 8% cementos, granel y bolsa, cal, hidralit, pegamentos y pastinas y piedras. En tanto, los fletes subirán un 6%.

Cieri dice que, si bien hay mercadería, muchos que están especulando con qué va a pasar para vender.

En igual sentido, Fabián Tarrío, director del sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló que “el jueves pasado una firma importante aumentó 9% sus alimentos y no saben si a fin de mes va a haber otro aumento”.

“Los minoristas no formamos precios. Tratamos de tener una expectativa moderada para no perjudicar a los consumidores de medios y bajos ingresos, pero el comercio pequeño no tiene espalda”, cerró.

Temas Comunidad de Negocios