Fin de las cuotas: cuáles podrían ser las próximas medidas del Gobierno, según economistas

En los 15 días que transcurrieron desde las elecciones legislativas, el Banco Central tomó una serie de medidas para desacelerar la venta de dólares, excepto la que el mercado estaba esperando, que era acelerar la devaluación del peso. En el año, ya se generó una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre la inflación acumulada (41,8%) y el aumento del dólar oficial (21%). Además, no se detuvo la sangría de reservas. Solo el mes pasado se vendieron US$890 millones, con un cepo súper restrictivo.

Las últimas medidas del Gobierno incluyeron: dejar de subsidiar los tipos de cambios financieros, como el MEP y el CCL, que saltaron de un valor de $183 a más de $200; obligar a los bancos a vender sus propios dólares (no los de los depositantes), y prohibir la financiación en cuotas de servicios turísticos en el exterior. En este sentido, los economistas analizan cuáles podrían ser las siguientes restricciones, si el Banco Central continúa con la política de restringir aún más el cepo hasta que comience la liquidación de la cosecha fina del campo.

Fernando Marull, director de la consultora homónima, estima que la próxima medida podría ser limitar las compras del exterior con tarjetas de crédito y débito. “En los próximos meses esperamos más de lo mismo: van a rezar para que entre la liquidación del trigo, van a endurecer más el cepo, avanzarán en un acuerdo con el FMI y van a esperar que la emisión de pesos fuerte que hay a fin de año no se les vaya mucho al dólar. Ahora restringieron la venta de pasajes y posiblemente antes de la Navidad sean los gastos de tarjeta de crédito”, indicó el economista.

Según sus estimaciones, el Banco Central se ahorrará US$200 millones por mes con las restricciones a la compra de servicios turísticos en cuotas. “Pero al Gobierno se le están yendo dólares por todos lados. Seguramente también vayan a limitar más las importaciones de bienes finales, no la de insumos, y creemos que restringirán los gastos con tarjetas, porque al Banco Central le quedan solo US$4000 millones de reservas netas”, agregó Marull.

LA NACION consultó por este tema al Banco Central, que indicó que la medida de establecer un cupo a las compras con tarjetas “no está ni en el radar” de la entidad monetaria. “No hay nada de eso”, comentaron.

El economista Andrés Borenstein dijo que, si llegaran a instrumentar esa medida, sería “un golpe de gracia a la credibilidad argentina”. “Te ahorrás relativamente pocos dólares, le complicás la vida a la gente y mandás una señal de desesperación que no ayuda para nada. Eso va a hacer subir más la brecha, porque al no poder ir por el solidario irán por el blue los que no necesiten el crédito de las tarjetas”, explicó.

Actualmente, el “dólar tarjeta” es el más barato de todos: tiene un valor de $175, que surge de sumarle el impuesto PAIS (30%) y el de a cuenta de Ganancias (35%) al tipo de cambio oficial ($106,41). Además, no hay restricciones de cuánto se puede comprar con este tipo de cambio, excepto el límite propio de cada cliente con su banco.

Para el analista de la consultora Econviews, el Gobierno seguramente flexibilice las importaciones de bienes de capital, pero apretarán más la de bienes finales. Además, señaló que es una “opción tangible” que el FMI devuelva a la Argentina los US$4000 millones que tuvo y tiene que pagar por los vencimientos de capital de este año, en el marco de las negociaciones para refinanciar el préstamo de US$47.000 millones.

La economista Lorena Giorgio, analista de Equilibra, indicó que es más factible que “las compras que se hagan en el exterior con débito o crédito se debiten de la cuenta en dólares de cada persona”. “Es probable que el Banco Central incentive que cada persona use dólares propios para gastos en el exterior y no que se paguen con pesos, que requieran ventas de reservas del banco central”, opinó.

Sebastián Menescaldi, analista de EcoGo, ve también poco probable que el Banco Central limite las compras del exterior, porque indicó que se ahorraría un número muy bajo de dólares, comparado con el impacto que tendría la medida. Según datos de la consultora, en el año, las ventas por servicios turísticos, operadores y pasajes implicaron un gasto de US$738 millones, muy por debajo de los más de US$4000 millones por año que había hasta 2019, cuando no había restricciones para viajar.

“Hasta ahora, el mayor ahorro que hizo el Banco Central fue dejar de intervenir en los tipos de cambios financieros. Con eso se ahorró más de US$400 millones por mes, que es lo mismo que se gastó en todo el año en pasajes y operadores turísticos, que fueron de US$405 millones. Creo que sería más factible que restrinjan aún más la modalidad de importaciones pequeñas, que hoy tiene un límite anual de US$3000 por año y hasta cinco envíos por persona”, indicó Menescaldi.