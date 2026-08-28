Financial Times habló sobre la morosidad en la Argentina y calificó como “dolorosa” la reforma económica del Gobierno

El periódico británico Financial Times publicó este miércoles 26 de agosto un artículo que alude al récord de morosidad registrado en el país y en el que considera que “los argentinos luchan por pagar sus deudas”. Además, define a las reformas económicas del presidente Javier Milei como “dolorosas”.

La publicación titulada: “Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei”, inicia con la historia de un chofer de aplicación que pidió un préstamo de US$1300 para arreglar su vehículo pero que, “en cuestión de meses empezó a incumplir con los pagos, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos”.

Ante la imposibilidad de afrontar la devolución del crédito, la nota detalla que el chofer tuvo que recurrir a otro préstamo, esta vez en el mercado informal y “con un interés del 300%”.

La curva inflacionaria de la Argentina, según el medio británico

“Los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei”, señala Financial Times. Por otro lado, el medio británico apunta que la gestión libertaria recortó el gasto público y redujo la inflación anual “desde un máximo del 289% a principios de 2024 hasta el 34%”.

Según el periódico, “la estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, del mismo modo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias”.

Dicho endeudamiento se deja traslucir en cientos de hogares argentinos, donde el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios. Mientras, uno de los motores de la economía continúa con bajos niveles de dinamismo y el Gobierno reiteró que a su parecer “es un problema entre privados”, derivado del salto en las tasas de interés potenciado por las elecciones de 2025.

Sobre esto, Financial Times agrega que, la combinación de las medidas económicas de Milei, “ha provocado que unos 5,8 millones de personas se atrasen en sus pagos, casi un tercio del total de prestatarios”.

"Los salarios reales y la renta disponible en Argentina han tenido dificultades para recuperarse de la fuerte caída sufrida en 2023, cuando la inflación se disparó", destaca Financial Times

Otro elemento puesto bajo la lupa por el periódico británico es la ponderación del Ejecutivo sobre el crédito privado, al cual define como “una de sus principales herramientas para impulsar el gasto de los consumidores y la actividad económica”.

Además Financial Times destaca la gravitación del ministro de Economía, Luis Caputo, de quien subrayan que a pesar de la creciente morosidad continúan buscando “alternativas para expandir el mercado crediticio”.

En el núcleo del artículo también se hace mención a un cambio de paradigma respecto horizonte económico del país. “La economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”, expone el medio británico, y argumenta que ese cambio de timón se logró gracias a la “austeridad” de Milei, quien ahora “anima a los bancos a buscar empresas y particulares como clientes”.

A partir del análisis de Financial Times, "un número récord de hogares argentinos tiene dificultades para pagar sus deudas a tiempo, especialmente aquellos que han obtenido préstamos de empresas fintech y otros prestamistas no bancarios"

Además del caso del chofer, en la nota aparece otro, donde la protagonista es una analista de una empresa de ropa. Según Financial Times, la mujer de 24 años tiene una deuda de US$3300 en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 132%, “después de haber gastado US$1600 el año pasado para conseguir un departamento para ella y su hijo tras separarse de su pareja”.

En el epílogo de la nota, aparece también el rol de las billeteras digitales quienes, según el medio británico, “gozan de gran popularidad en Argentina”, pero que “avivaron la indignación” ante este cuadro de alta morosidad.

Al cierre, Financial Times se concentra en la inclaudicable postura del Presidente respecto a su plan económico, de quien dicen que “descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas tenían sus propios planes “para refinanciar las deudas a plazos más largos y tasas más bajas”“.

En la Argentina, durante los últimos 18 meses, la mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó. Además, se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía nacional. Este deterioro es todavía mayor fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito —fintech, tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos, entre otros—, los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.

La explicación más intuitiva parecía ser que las familias se habían endeudado por encima de sus posibilidades. Sin embargo, casi dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin que sus obligaciones hubieran aumentado de manera extraordinaria, un dato que apunta a la pérdida de capacidad de pago como uno de los principales factores detrás del fenómeno.