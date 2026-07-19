Finanzas: continúa a todo ritmo la saludable acumulación de dólares

El BCRA tuvo su mejor performance semanal desde el inicio del programa de compra de reservas. Compró US$1115 millones al jueves (US$279 millones diarios), un ritmo inédito desde abril de 2024. En julio ya acumula US$1406 millones, con un promedio diario de US$141 millones, el mayor de 2026. El origen de tan abultada oferta sería la liquidación de títulos corporativos y provinciales emitidos en los últimos 180 días. Esta ventana incluye enero, el segundo mes de mayores emisiones.

Menor intervención del BCRA

Esta semana cedieron las señales de intervención oficial en dólar-linked y futuros. Estimamos que el 13/7 el BCRA dejó de vender la letra D31L6 en el mercado secundario y la merma en el volumen de los siguientes días hace pensar que esto se extendió. No obstante, estimamos que el hedge cambiario en manos del sector privado (DL y futuros) llegó a US$9300 millones, inflado por los US$970 millones de DL emitidos en la licitación de esta semana. Esto permitió que el TC incluso ceda esta semana a $1480.

El Tesoro sigue el programa financiero

Tras el pago de Globales y Bonares, los depósitos del Tesoro en el BCRA cayeron solo US$1977 millones, frente a pagos de US$4550 millones. La diferencia confirma el ingreso de US$2500 millones de financiamiento externo a través de bancos. Sumado a esto, el Tesoro fue exitoso en la colocación del AO29 al capturar US$649 millones al 8,3% TIR. Así, el Tesoro contará con US$3750 millones, alineado con el “sobrante” de 2026 que anticipó el programa financiero. El riesgo país se ubica en 421 pbs.

Una licitación cerrada con éxito

En la licitación de esta semana el Tesoro tuvo un un rollover de 1,83x frente a los vencimientos por $2,97 billones. Se mantiene la estrategia precautoria de “limpiar” el 2027, con el Tesoro colocando el 35% de esta licitación a 2028. El lado B será el efecto sobre las tasas de la absorción resultante de 2,46 billones. El stock de repo de los bancos con el BCRA (proxy de “sobrante” monetario) se reduciría a $1,2 billones, un monto que recientemente implicó presión sobre las tasas cortas.

El autor es economista jefe de PPI