Finanzas: dos datos de inflación ponen en alerta a los inversores

El Tesoro consiguió un rollover de 83,5% en la licitación (contando todos los vencimientos de la semana), inyectando $1,75 billones el viernes para reducir la volatilidad exhibida en las tasas cortas en los últimos días. Esta maniobra también implicó no convalidar premios en las tasas de colocación, por lo que se volvieron a emitir mayormente instrumentos de corto plazo, con el nuevo bono TAMAR a abril de 2027 concentrando el 39,6% de lo adjudicado y la LECAP a enero de 2027 el 24,3%.

Señales mixtas en el frente inflacionario

La inflación se aceleró a 2,2% en octubre desde 1,9% en septiembre, sorprendiendo al mercado que descontaba una inflación de indiferencia de 1,9% y superando las estimaciones privadas. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, desaceleró a 1,5% desde 1,7%. Hacia adelante, la aceleración de la inflación general no debería preocupar, dado que la dinámica subyacente sigue evolucionando favorablemente. Los ajustes de precios regulados y la carne todavía podrían sumar presión.

Preocupación por los precios en EE.UU.

La inflación sorprendió al avanzar 0,4% en octubre, por encima del 0,3% del consenso, aunque moderó su ritmo respecto al 0,6% de septiembre. En tanto, la núcleo se estabilizó por segundo mes en 0,3%, superando al 0,2% previsto. El dato más incómodo llegó por el lado de la supercore, la medición que mira la Fed con mayor atención, que se aceleró de 0,3% a 0,4%, por lo que ya corre a un ritmo anualizado de 4,7%. La probabilidad de una suba de tasas en diciembre subió hasta 85%.

El escándalo de Nvidia llega al mercado

Jensen Huang, fundador y presidente de Nvidia (la segunda empresa con mayor capitalización en EE.UU.), mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, señalada por la inteligencia estadounidense como agente del gobierno chino, y con Kimberly Powell, vicepresidente de salud de Nvidia y subordinada directa suya. Esto desató una crisis en la empresa que terminó con la renuncia de Huang y la designación de Colette Kress como CEO interina. La acción de Nvidia se hundió alrededor de 11%.