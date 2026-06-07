Finanzas: la cobertura gana espacio en la industria de fondos

Tras superar los $100 billones de activos bajo administración, y mostrar un avance del orden del 2,3% en la primera semana de junio, la industria de fondos comunes de inversión viene logrando sobrellevar y atravesar los múltiples vaivenes del mercado local. Medido en dólares, el patrimonio administrado por el sector alcanzó los US$67.500 millones, solo un 0,3% más que en mayo. Esto es explicado, básicamente, por el comportamiento de los dólares financieros, que subieron un 2% en el mismo período.

La foto de las suscripciones netas

En términos de flujo, las suscripciones netas alcanzaron cerca de $1,5 billones la última semana, siguiendo con la tendencia positiva del año. Los ingresos netos mensuales promedio se ubican en el orden de los $3000 millones. No obstante, la volatilidad creciente (y persistente desde fines del año pasado) sigue presionando los flujos hacia la liquidez inmediata. De hecho, considerando money markets en pesos y dólares, suman más de $8 billones en el año, y concentran el 60% de la industria.

En busca de cobertura CER y Dólar Linked

Con una inflación que le costó bajar, el auge por la cobertura inflacionaria se mantiene positiva. Los ingresos netos en junio ascienden a $120.000 millones y superan el billón de pesos en lo que va del año. En tanto, el apetito por cobertura devaluatoria (Dólar Linked) parece haberse despertado en las últimas semanas. ¿Explicaciones? Una demanda de dólares y una baja en la intervención del BCRA. Mayo fue el primer mes del año que cerró con flujo positivo en cobertura DL.

Siguen en alza los rendimientos

Entre la renta fija, podemos mencionar a los DL como los fondos de mayores ganancias en lo que va del mes, con el 1,6%. Un poco más de lejos encontramos a los discrecionales y CER, con el 0,6% cada uno. En el resto, los retornos se mantienen por debajo de los money market (0,3%) con promedios del 0,2%. La Renta Variable consigue un 0,4%, siguiendo la performance del S&P Merval (+0.4%). Los fondos en dólares también ganan. Los Retorno Total lo hacen con el 0,6%, y los Hard Dollar con el 0,4%.