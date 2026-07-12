Finanzas: los detalles que hay que mirar sobre el plan financiero

Por primera vez en siete años se presentó el programa financiero con sus necesidades y fuentes. A simple vista, destacamos líneas de financiamiento con multilaterales, bonos locales y la compra de dólares al BCRA. ¿Y el mercado internacional? Por el momento, no es una alternativa. A pesar de que el riesgo país alcanzó esta semana su nivel más bajo en ocho años (408 puntos básicos), el equipo económico primero agotará alternativas más económicas. Dicho esto, no descartaron por completo la opción.

Cuántos dólares faltan comprar

Todavía deberá comprar US$700 millones al BCRA este año. Al revisar las cifras del programa, calculamos que el Tesoro ya adquirió US$6003 millones directamente al Banco Central durante 2026. Dado que las fuentes contemplan compras por US$6700 millones para todo el año, el diferencial deberá adquirirse en el segundo semestre. Para 2027, el programa prevé nuevas compras por US$4900 millones, un desafío en un año electoral, en el que el BCRA también usará reservas para el pago de Bopreales.

Conservar el acceso al mercado local

Del lado de las fuentes de financiamiento en 2027, el Gobierno proyecta renovar con el sector público US$1800 millones de bonos (capital e intereses) y, a su vez, captar otros US$5000 millones en el mercado local. Si asumimos que el refinanciamiento se realizará mediante más títulos locales, el programa implica implícitamente una tasa de refinanciamiento cercana a 1,4x respecto de los vencimientos de capital. En otras palabras, supone una emisión neta de deuda en el mercado local en 2027.

Un objetivo a la vista: grado de inversión

El objetivo luce ambicioso, pero no sin precedentes. Durante la presentación, Caputo mencionó que el Gobierno viene conversando con las tres principales calificadoras sobre esta meta. Tanto para S&P Global Ratings como para Fitch Ratings, el grado de inversión comienza en BBB-, lo que implica que la Argentina todavía se encuentra seis escalones abajo. En la región tenemos el ejemplo de Perú. Tras la caída de su calificación a grado especulativo en 1999, le llevó nueve años volver a alcanzar el investmentgrade.