Caminos y Sabores: se conocieron los tres mejores alfajores de una copa que hace historia

Caminos y Sabores, que se realiza en BA Ferial en Costa Salguero, consagró hoy los tres mejores alfajores de la feria en una competencia apasionante. Los ganadores salieron del Concurso Copa Alfajor Argentino, auspiciado por VACALIN.

Como novedad, en esta edición de la competencia se incluyó la categoría Alfajor de autor, que se sumó a las de Mejor Estilo Marplatense Negro y Mejor Chocolate Cobertura Blanco.

Influencers gastronómicos y de alimentación, expertos en alfajores, chefs y pasteleros formaron el jurado de 30 integrantes. “Todos coincidieron en destacar la innovación de los alfajores de autor con rellenos inéditos a partir del aprovechamiento de productos regionales”, dijeron desde Exponenciar, organizadora de Caminos y Sabores.

Mejor Estilo Marplatense Negro

Según se informó, Noelia Masaglia recibió el premio para Manjares de Merlo al Mejor Alfajor Estilo Marplatense Negro. La firma creó una tapa intensa de masa de oreo con un baño de chocolate semi amargo y dulce de leche. “Este premio representa el esfuerzo, la dedicación y la pasión con la que hacemos nuestros productos”, dijo. En la empresa, ubicada en Merlo, San Luis, trabajan unas 30 familias.

Noelia Masaglia

Mejor Chocolate Cobertura Blanco

Según la organización, el emprendimiento de Soledad Gallego y su esposo José, Punto & Coma, ganó en la categoría Mejor Alfajor de Chocolate Cobertura Blanco.

Crearon una galleta de cacao intenso bien chocolatosa, con una mermelada casera de frambuesa y centro de ganache de chocolate semi amargo y una cobertura de chocolate blanco. “Estamos muy emocionados, si bien teníamos mucha expectativa porque hacemos nuestro trabajo dándolo todo, siempre es un mimo para lo que uno hace”, dijo Soledad. La firma está en Ramallo, Buenos Aires.

Soledad Gallego

Mejor Alfajor de Autor

En la categoría de Autor ganó Dulce de leche & Co. Damaris Díaz, su maestra alfajorera y creadora del sabor elegido, contó que está hecho de masa de cacao con anillo de dulce de leche y corazón de coco crocante bañado en chocolate semi amargo. “Es un orgullo enorme, es un reconocimiento al trabajo que hago todos los días, algo que amo mucho”, indicó.

Luis González y Damaris Díaz

Se informó que los tres ganadores recibieron una copa, un tarro de 30 kilos de dulce de leche repostero VACALIN y tendrán difusión destacada en los canales de Caminos y Sabores.