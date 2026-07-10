Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de julio
La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros
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Este viernes 10 de julio es día no laborable con fines turísticos y no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1460 para la compra y $1510 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1464,70 para la compra y $1510 para la venta.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy
El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.
El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:
- Dólar MEP: $1529,66
- Dólar CCL: $1600,79
Los pasos para comprar dólares por home banking
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Cuándo se conocerá la inflación de junio
De acuerdo al cronograma de difusión de datos que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el registro de inflación del mes de junio se dará a conocer el martes 14 de julio, a partir de las 16 horas.
En tanto, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró por tercer mes consecutivo y marcó 1,8% mensual en junio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. El indicador mostró una baja de 0,3 puntos porcentuales frente a mayo y perforó el 2% por primera vez desde agosto del año pasado, pese a la presión de rubros como vivienda, alimentos, salud y transporte. En los primeros seis meses del año, los precios acumularon una suba del 16%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6%.
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