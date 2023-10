escuchar

En el intrincado mundo de la economía y las finanzas, a menudo nos enfrentamos a señales que pasan desapercibidas para la mayoría, pero que tienen el potencial de impactar significativamente nuestras vidas y bolsillos. En los próximos meses, específicamente en noviembre y diciembre de este año, existe una alta probabilidad de que el valor del peso argentino sufra dos fuertes devaluaciones. ¿De dónde proviene esta preocupante afirmación? La respuesta se encuentra en el oscuro rincón de los mercados financieros, donde el dólar y el peso argentino se enfrentan en una batalla silenciosa pero feroz: el mercado de futuros de Rosario, ROFEX. En esta nota, desentrañaremos el misterio que rodea a los futuros del dólar: ¿qué son, para qué se utilizan y qué nos revelan? Además, analizaremos los niveles de precios futuros que se manejan en este mercado para las fechas citadas, brindando a nuestros lectores una visión más clara de lo que se avecina en el horizonte económico. Como un valioso bonus track, exploraremos las opciones más utilizadas por los inversores para protegerse de esta inminente devaluación. ¿Son efectivas estas estrategias? ¿Cuál es su grado de eficacia? Estas son preguntas cruciales que abordaremos en nuestro recorrido. Es importante destacar que nuestro objetivo no es sembrar el miedo, sino mantener informados a nuestros lectores sobre los acontecimientos que están en juego y lo que los mercados están susurrando en términos de posibles escenarios económicos. Queremos poner todas las herramientas sobre la mesa para que puedan tomar las mejores decisiones financieras y proteger sus activos en tiempos inciertos.

¿Qué son los futuros de monedas?

Los futuros de monedas son como acuerdos especiales que hacen las personas y las empresas para protegerse de los cambios en el valor de una moneda en relación con otra. En este caso, hablamos de protegerse de los movimientos del dólar estadounidense en comparación con el peso argentino. Imaginate que sos una empresa en la Argentina que importa productos de Estados Unidos y pagás en dólares. Si el valor del dólar sube en relación con el peso argentino, esto podría hacer que tus costos aumenten mucho, lo que afectaría tus ganancias. Para evitar esto, podés hacer un contrato de futuros de dólar. Este contrato funciona como una promesa. Decís: “En el futuro, compraré dólares a un precio fijo”. Así, si el valor del dólar sube, todavía podés comprar dólares al precio fijo que acordaste, protegiendo tus ganancias. Las empresas exportadoras e importadoras son las que más utilizan estos contratos. Lo hacen para que los cambios en el valor del dólar no afecten demasiado sus márgenes de ganancia. Es como un seguro que les ayuda a mantener sus negocios estables, incluso cuando los mercados de divisas son volátiles.

Leyendo el ROFEX: Tormentas en el horizonte del peso argentino

En el mercado de futuros de Rosario, el ROFEX, podemos observar movimientos que plantean interrogantes significativos sobre el futuro del dólar en Argentina. Hoy en día, el contrato del dólar oficial se negocia a 382 pesos. Sin embargo, es fundamental destacar dos saltos importantes que se prevén en los precios para el futuro cercano al momento de escribir esta nota:

Noviembre: Después de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, se espera un salto en la cotización del dólar oficial a 465 pesos.

Diciembre: Siguiendo el potencial ballottage programado para el 19 de noviembre, se anticipa otro aumento, elevando el valor del dólar oficial a 808 pesos.

Para comprender mejor estos cambios, calculemos el porcentaje de aumento en cada caso:

La devaluación del peso contra el dólar de octubre a noviembre sería de 27,40%.

La devaluación del peso contra el dólar a diciembre sería de otro 73,6% adicional.

De punta a punta, es decir del valor del dólar oficial hoy al valor que podría llegar a tener según el Rofex, la devaluación sería del 101%.

Ahora, suponiendo que la brecha sea de aproximadamente 150% entre el dólar oficial del ROFEX y el dólar blue o libre (hoy en día es aún mayor) podemos calcular el valor del dólar blue cercano en cada escenario:

En noviembre, el dólar blue sería de 465* 2,5 = 1.163 pesos.

En diciembre, el dólar blue alcanzaría los 808*2,5 = 2.020 pesos.

Algunos quieren rebatir estos análisis afirmando que podría ser que después de las elecciones se salga del cepo cambiario unificando ambos tipos de cambio (oficial y blue), pero lo que no tienen en cuenta es que esas unificaciones se dan siempre para arriba, es decir, al valor del dólar libre o blue, porque sino no tendrían sentido. Estos números reflejan el posible impacto de las elecciones y eventos políticos en la economía argentina, lo que plantea desafíos significativos para los inversores y el público en general.

Coberturas válidas y no tanto

En este segmento, exploraremos diversas opciones de cobertura, desde aquellas que pueden considerarse efectivas y válidas hasta las que, aunque a primera vista parecen atractivas, pueden no ser las mejores elecciones. Entre las coberturas que analizaremos como “no tanto”, encontramos los Cedears y los autos 0 km. A menudo, estas opciones se presentan como formas de resguardarse de la devaluación, pero es crucial entender sus limitaciones y riesgos. Por otro lado, en la categoría de “válidas”, destacamos el dólar MEP y las stablecoins. Estas alternativas ofrecen herramientas más sólidas y transparentes para proteger el valor de nuestros activos en un entorno financiero marcado por la incertidumbre. En el caso de los autos importados 0 km, aunque se venden en pesos al dólar oficial, su valor en el mercado de usados está vinculado al dólar paralelo. Si esta tasa de cambio no oficial aumenta, es probable que también se incremente el valor de mercado del vehículo comprado. Sin embargo, comprar un auto nuevo no se considera una dolarización adecuada debido a los altos gastos derivados, como estacionamiento, patente y seguro, que pueden reducir cualquier ganancia eventual que se obtenga a través de la apreciación en pesos. En cuanto a los Cedears (Certificados de Depósitos Argentinos), representan acciones de empresas extranjeras cotizadas en dólares en la Bolsa de Nueva York, pero se pueden adquirir en pesos en el mercado local. Aunque parecen una opción interesante para resguardarse de la devaluación del peso, tienen riesgos. Los Cedears son un mecanismo de dolarización “ceteris paribus”, lo que significa que solo funcionan si todas las demás variables se mantienen constantes. Pero en la práctica las acciones suben o bajan en dólares debido a factores como el desempeño de la empresa y las condiciones económicas globales. Por ello, la caída en precio de un Cedear en particular podría no solo licuar la ganancia por la devaluación del peso sino además dejar al inversor con pérdidas significativas. El Dólar MEP es una herramienta financiera accesible para inversores en Argentina y por lo tanto una excelente opción para dolarizar los ahorros. Se utiliza para adquirir dólares de manera legal a un precio superior al dólar oficial pero apenas inferior al paralelo. Para comprarlo, debés tener una cuenta comitente en un banco o una sociedad de Bolsa. El proceso implica la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares, lo que te permite obtener una cantidad en moneda extranjera. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable en relación con monedas sólidas como el dólar estadounidense o el euro. Este equilibrio se logra mediante una estrategia sencilla: los creadores de stablecoins respaldan cada token emitido con una cantidad equivalente de la moneda estable en una cuenta bancaria regulada y auditada por organismos públicos y consultoras independientes. Esto asegura que por cada token de stablecoin en circulación, exista una moneda estable respaldándola, brindando confiabilidad en cuanto a su paridad con la moneda tradicional a lo largo del tiempo. Las stablecoins tienen diversas utilidades. Muchas personas las utilizan para transferir dinero de manera rápida y económica sin verse afectadas por la volatilidad de otras criptomonedas. Además, son ideales para pagos en línea, evitando intermediarios bancarios. Para los inversores argentinos, representan una forma atractiva de dolarizarse y protegerse de la constante devaluación del peso, ofreciendo una opción más segura y estable para resguardar su capital.

Conclusión

Hemos explorado minuciosamente los argumentos que adelantan la posibilidad de dos significativas depreciaciones del peso argentino, en un año que ha sido testigo de devaluaciones recurrentes, aunque de forma más gradual. Al mismo tiempo, nos aventuramos a prever posibles valores para la moneda estadounidense en los próximos meses y analizamos herramientas financieras viables, así como aquellas que pueden no ser tan efectivas, con el propósito de proporcionar a nuestros lectores una base sólida para sus decisiones financieras. Mantendremos un seguimiento cuidadoso de los acontecimientos venideros para evaluar la precisión de estas predicciones desde esta columna. Asimismo, continuaremos ofreciendo contenido en el ámbito de las finanzas personales e inversiones en nuestra próxima entrega. Hasta entonces, ¡les agradecemos por su compañía y nos reencontramos la semana entrante!

