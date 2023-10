escuchar

El dólar paralelo superó hoy la barrera de los $1000 y en la City porteña los arbolitos y las tiendas, sobre todo de productos tecnológicos, vivieron un día convulsionado. Variaciones de precios y remarcaciones constantes fueron dos resultados de la dinámica alcista que se vivió en el mercado cambiario, aunque, como suele suceder en estos casos en la calle Florida las variables se multiplican. Así lo pudo comprobar LA NACION en una recorrida por el microcentro porteño hoy cerca del mediodía.

Al lado de la Galería Jardín, entre Lavalle y Tucumán, una tienda de tecnología donde se venden celulares, auriculares y demás productos de marcas reconocidas, aceptaban la compra de productos en dólares, siempre atada al valor del blue, que al mediodía estaba en $1000, y aclarando que, en caso de necesitar vuelto, se realizaba en pesos argentinos.

Entrando en la galería, en el local de Jardín Computación también tomaban dólares como moneda de pago, pero no aseguraban el valor al que realizaban la operación. “Te conviene cambiarlo afuera —comentó el encargado—. Cerrá los ojos y mandate, porque en un rato no sabés que va a pasar”. La incertidumbre era la regla, tanto para la compra como para la venta de la divisa extranjera.

Los arbolitos ofrecieron dólares entre los $1020 y los $1500 en la mañana del martes, pese a los controles realizados por la AFIP Fabián Marelli

El otro problema del día: la remarcación de productos. A una chica que buscaba un cargador de celular, por ejemplo, le pasaron el precio a $7450, aunque, dice, originalmente se lo habían pasado a $6000. “Sí, pero aumentaron”, respondió la vendedora, y dijo que no tiene el valor del dólar para comprar productos. “Estamos cambiando los precios. Ahora, en el momento”, confirmó.

Si bien no todos los locales tomaban el billete verde, en Zona Fox, que vende celulares, smartwatches y otros productos, también aceptaban dólares al precio del blue del momento. “Ahora está a $1020″, comentó el vendedor, y sugirió, como en el otro local, cambiar con los arbolitos de Florida. Además, ante la pregunta sobre los aumentos respondió: “Está aumentando mucho todo. En el segundo. Sube el dólar, sube el precio. Hoy se fue de $945 a $1055 y ahora está en $1020. Se mueve cada tres minutos”. Eran apenas pasadas las 13.

Pese a los precios relativamente benevolentes de estas tiendas, en la misma galería se encuentra Ruiz y Roca, un local que vende perfumes de grandes marcas, donde tomaban el billete verde a $1200. “Por hoy creo que se mantienen los precios. Mañana ya no te puedo decir nada, viste que el dólar se fue”, explicaba la vendedora.

En Tune Your Life averiguar por unos auriculares inalámbricos resultó en la explicación de todos los beneficios con los que cuenta el comprador: productos con descuentos y cuotas sin interés, aprovechando la previa del Día de la Madre. “Acá por ahora no aumentaron en el día, pero seguramente suba, porque el dólar ayer estaba a $900 y ahora estamos a $1000. Así que lamentablemente tenés que comprar ya. La verdad no sé si se van a cambiar o no”, explicaba la vendedora.

La realidad es que tanto los arbolitos como las tiendas manejaron durante el día valores muy variables, un síntoma de la evidente incertidumbre y los constantes movimientos del dólar paralelo. La diferencia de precios se percibía también en los carteles de los locales que suelen tomar dólares para comprar productos. En la tienda Magic Store el valor era de $920, $70 por encima de la cotización del viernes pasado. Sin embargo, en VCP, la tienda de ropa, el precio se mantenía a $900, y en I Love Gifts, apenas $50 por encima del valor del viernes.

Arbolitos e incertidumbre

Como siempre, los valores de cambio que ofrecían hoy las cuevas a través de sus “arbolitos” eran variables entre sí, con la advertencia constante de aumentos imprevisibles.

Y las consecuencias se escuchaban hasta en boca de los peatones: un padre peleaba con su hijo porque “en dos paradas” perdieron cambio. Un grupo de hombres en traje afirmaba que no iban a conseguir venta de dólares, porque no hay cotización. Frente a la galería Embassy, un señor le decía a su cliente que, por el momento, no estaba vendiendo, y que cuando tuviera dólares le iba a avisar.

Pero al caminar por Florida empiezan, de nuevo, los cantos. Los arbolitos estaban activos, como siempre. Ofrecían precios que iban desde los $1020 a los $1500. Sobre Lavalle, cerca del Banco Nación, por ejemplo, un señor vendía dólares a $1205 y contaba que a la mañana había empezado con una cotización de $985. A los pocos metros, un chico consultaba el valor por celular. “Está dele subir y subir”, decía mientras esperaba la respuesta de la cueva: $1110.

Pese a que por la mañana hubo operativos de la AFIP, en la calle Florida por la venta de dólares, las cuevas siguieron funcionando como siempre Fabián Marelli

La cotización más baja la dio una señora sobre Florida que vendía la moneda estadounidense a $1070 y comentaba que estaría ahí hasta las 16, con el inconveniente de que hoy la AFIP realizó operativos en la zona. “Está la AFIP, así que estamos abriendo y cerrando. Está por todos lados, andaban con los perros y no nos dejaban laburar. Están pasando, van y vienen a cada rato. Es para que la gente no traiga sus dólares acá”, explicó a este medio.

En la esquina de Viamonte un arbolito ofrecía dólar blue a $1200. “Está subiendo y nadie te quiere vender. Porque de acá a media hora vuelve a subir”, comentó, y aseguró que, en caso de que pase la AFIP, él iba a estar en su lugar.

Y aunque la mayoría no superaba ese valor, a unas cuadras una señora confirmaba la tendencia al alza al cotizar el dólar a $1500. “Yo tengo el minuto a minuto. Acaba de subir”, sostenía, mientras se fijaba en el celular y confirmaba el precio para la compra. “Está muy inestable, está subiendo, subiendo, subiendo. Yo te paso un precio ahora y pasás a los 15 minutos, a los 10 o a los cinco, y ya hay otro precio. Está muy inestable. No te puedo asegurar nada. Es un día para renegar, aparte nos van a subir todos los precios”, se quejaba, y confirmaba que en algunas cuadras hubo allanamientos, pero que por el momento la cosa estaba tranquila. “Está muy inestable. Fijate y consultá. Yo hoy me iba a cambiar US$100, y al final no me alcanzó”, agregó, lamentándose.