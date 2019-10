Dólar, fondos que se rearman y frases políticas: temas claves en los mercados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019

Fue una semana complicada para el mercado local, pero positiva para el internacional. En lo propio, la cercanía de las elecciones fue nuevamente el disparador de la volatilidad, algo que puede repetirse en la semana que comienza. De todos modos, gran parte de las posiciones ya está tomada y, en el mientras tanto, solo habrá un mercado de trading que será interesante, pero solo apto para los más arriesgados.

Presión cambiaria

La presión alcista sobre el tipo de cambio, incluso con controles en el mercado, se mantendrá en las próximas semanas, con un dólar mayorista volviendo a testear la zona de los $60. En consecuencia, seguirán siendo al menos dos los análisis que es posible hacer sobre este tema: 1) el costo en reservas que implica mantener medianamente controlada la ecuación oferta (baja) y demanda (alta), y 2) el comportamiento de la brecha. Las reservas muestran un constante goteo, que se intensificó de manera especial en las últimas ruedas por la intervención en el mercado de cambios. Es un punto que solo llevará a mantener cada vez más viva la posibilidad de un nuevo endurecimiento de los controles, más temprano que tarde. En este marco, se estima que la brecha seguirá creciendo. El oficial (BCRA 3500) contra el contado se ubica nuevamente cerca del 30% (hay que recordar, de todos modos, que antes de diciembre de 2015 y durante todo ese año, este diferencial se ubicó entre 40/55%).

Con la mira en Fernández

La campaña política está en la cuenta regresiva y la sensibilidad de las cotizaciones a cada declaración (centrada, en particular, en Alberto Fernández o en quienes son considerados sus referentes) se incrementa. Mañana los mercados abrirán al ritmo de los análisis sobre el debate que se dará hoy. De todos modos, si el primer capítulo (el domingo pasado), en el cual estaba incluido el tema "economía y finanzas" no dejó nada, no cabe esperar mucho más para esta noche.

En la mira de los inversores, de todas formas, hay varios aspectos. No solo se habla de la incertidumbre previa a las elecciones, sino que también se analiza la falta de definiciones de políticas del probable nuevo gobierno. Por el momento, no es posible anticipar un escenario económico-financiero y esa posibilidad recién comenzaría a llegar en las próximas semanas. Y, por ahora, todo sigue centrado en dilucidar qué tan moderado será un nuevo mandato kirchnerista (ahora con un exjefe de Gabinete a la cabeza).

Fondos comunes que se rearman

El patrimonio de la industria de fondos comunes de inversión (FCI) volvió a superar los $740.000 millones este mes. Sigue por debajo de los valores que hubo de julio ($840.000 millones), pero está un 20% por arriba de los mínimos de principios de septiembre. En dólares, cualquier comparación resultará pobre, ante un patrimonio neto actual de unos US$10.300 millones, contra los casi US$35.000 millones de marzo de 2018. Un dato a destacar es que el rearmado de este sector se está dando sobre la base de los fondos de liquidez, que representan ya cerca del 45% del total de ahorros administrados, contra el 25% promedio de los últimos meses. En tanto, el reperfilamiento y la inminente reestructuración de deuda llevaron a los fondos de renta fija de explicar más del 55% del total a menos de 40%. Los fondos de liquidez se convirtieron en una opción atractiva y conservadora en pesos, con una TNA del orden del 48%/50% anual. Si bien es una tasa algo más baja que la de un plazo fijo, tiene la ventaja de la liquidez inmediata.

Qué se mira fronteras afuera

Sin grandes señales monetarias o políticas, la atención de los inversores internacionales seguirá centrada en la agenda económica y en los balances del tercer trimestre de las compañías, en el caso de Estados Unidos y Europa. Es un dato que le imprime selectividad al mercado. Las expectativas para la temporada en desarrollo fueron revisadas a la baja en las últimas semanas. Así, se proyecta una caída interanual del 2,7% en las ganancias y del 3,6% en los ingresos.

No obstante, hay dos datos claves a analizar, más allá de los resultados: 1) las posibles "sorpresas", y 2) las señales que las compañías ofrecen sobre los resultados que llegarían en los próximos trimestres; con respecto a este segundo punto hubo un mix de señales; la temporada recién comienza, con resultados de solamente 15% de las compañías que integran el S&P500, pero habrá que esperar los reportes de los sectores de energía y materiales, que son los que, según las proyecciones, podrían ser los más complicados.