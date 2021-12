Flybondi invertirá US$42 millones y duplicará la cantidad de aviones que tiene en el país

El director ejecutivo de la aerolínea low cost Flybondi, Mauricio Sana, anunció hoy que la empresa traerá otros cinco aviones para duplicar la cantidad de aeronaves que tiene en el país, de cara a la próxima temporada invernal y que, para finales de 2023, sumarán 400 empleados a su actual dotación de casi 600 personas.

“El solo hecho de alquilar cinco aviones implica una inversión de US$42 millones en dos años: 2022 y 2023″, afirmó Sana en una conferencia de prensa y dijo que, para 2023, quieren transportar 3,4 millones de pasajeros.

“En 2019, los vuelos de cabotaje tuvieron un récord con 16 millones de tickets vendidos. Como los pasajes son ida y vuelta estaríamos hablando de 8 millones de personas si es que ninguna repitió viaje. Es decir que podríamos estar hablando de 3 o 4 millones de argentinos que viajaron, de un total de 45 millones [de habitantes]. ¿Y los otros 42 millones qué hacen?”, se preguntó, y dijo que esta falta de capacidad para que el mercado crezca es lo que impulsa a la firma a traer más aviones, además de la ocupación de las aeronaves.

“Estamos en un 92% de ocupación y en noviembre ya tuvimos un 2% más de pasajeros que en noviembre de 2019″, agregó. Actualmente, la aerolínea de bajo costo tiene cuatro aeronaves en el país, la quinta llega en enero; la sexta, en febrero, y las 10 se completarían en julio de 2022.

Las rutas actualmente operativas ascienden a 13 en el plano local y a 5 en el internacional (Brasil, Uruguay y Paraguay). La mayor flota se utilizará para sumar más frecuencias que rutas.

Según Sana, movilizar a 3,4 millones de pasajeros para 2023 redundará en un impacto en las economías regionales por aproximadamente US$500 millones (sin contar los pasajes) y la creación de 10.200 empleos indirectos en turismo.

Por otro lado, el directivo contó que ayer mantuvieron “una buena reunión” con el jefe de gabinete, Juan Manzur, y que el Gobierno tiene voluntad de rever la política aerocomercial y revisar la normativa y legislación.

En cuanto a una posible reapertura del aeropuerto de El Palomar, cerrado durante la pandemia, sumó que, si ocurre, evaluarán si regresar o no. “El beneficio de El Palomar es que es un aeropuerto no congestionado si se lo compara con Aeroparque, pero este último nos dio más exposición y pudimos entrar en la cabeza de un público que no es el nuestro y que no entendía el modelo low cost”, cerró.