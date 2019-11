Forever 21. La marca que es furor adolescente llega a Palermo

Las prendas de Forever 21 se venderán en Palermo Fuente: Archivo

7 de noviembre de 2019 • 13:20

Forever 21 debutará este sábado en Buenos Aires. La marca de ropa que es furor entre los adolescentes llegará al Luxury Outlet, la propuesta que reúne a 68 marcas de indumentaria que ofrecen sus colecciones a precios de outlet en Palermo y que tiene a H&M como una de las propuestas más convocantes.

Al igual que en el caso de H&M, Forever 21 no está llegando al país en forma directa sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Estados Unidos y Europa. En todos los casos no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con la premisa que en la industria llaman 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños.

En total serán más de 20.000 prendas de la marca, con el foco puesto en la colección de mujeres y niños. A partir de la semana próxima la ropa de Forever 21 también se comercializará en el paseo comercial que tiene Luxury Outlet en Luján.

El concepto de Luxury Outlet nació en 1999, con la premisa de funcionar como un pop-up store, es decir, las tiendas que funcionan durante un plazo determinado de tiempo. En este caso, el Luxury está ubicado en el complejo Tribuna Plaza de Palermo (Libertador 4401) y funcionará de martes a domingo (entre las 12 y las 20 horas) hasta el 24 de noviembre. El paseo comercial está abierto para todo el público, aunque los socios del Club La Nación cuentan con un descuento exclusivo de 35 por ciento.

En total el Luxury Outlet reúne a 68 marcas de primera línea. La lista incluye a Bershka, Levi's, Prüne, Awada, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, Desiderata, Portsaid, System, Kosiuko, Cher, New Balance y Birkentstock, entre otras.

"Para las marcas el Luxury significa la posibilidad de facturar, pero sin perder imagen, porque la gente sabe que se trata de una acción puntual que tiene inicio y final. Y para el público, nos preocupamos muchísimo para que pueda acceder a precios que sean realmente de oferta. Cuando una marca intenta traer un perchero con precios de primera no se lo permitimos porque no queremos contaminar la oferta que está enfocada en el concepto de outlet", señaló Sergio Blanco, presidente de Luxury Outlet.