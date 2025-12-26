Dólar: el mercado prolonga su estabilidad mientras el Congreso define el Presupuesto 2026

El mercado financiero local prolonga su estabilidad en el cierre de la semana. Mientras en el Senado se discute el Presupuesto 2026, que definirá gastos e ingresos del sector público el año que viene y el aval formal al Gobierno para el endeudamiento, el dólar oficial y los paralelos mantienen las cotizaciones del cierre previo a la Navidad, mientras rebotan el valor de los bonos y las acciones argentinas.

El tipo de cambio minorista oficial opera en $1475 en las pantallas del Banco Nación, con una cotización idéntica a la del martes 24. En el promedio de todas las entidades bancarias, según el relevamiento que publica el BCRA, el valor del minorista se ubica en $1475,41.

De esta manera, el dólar oficial minorista acumula en lo que va de 2026 una suba del 40,1% en términos nominales, frente a una suba proyectada de la inflación en torno al 31%.

Javier Milei con un billete de cien dólares con su cara Natacha Pisarenko / AP

Mientras tanto, el dólar oficial mayorista opera en $1451. De esta manera, la cotización se mantiene a $35 del techo de la banda de flotación (hoy en $1524,07), aunque en las últimas jornadas el Tesoro intervino con venta de divisas para sostener la estabilidad cambiaria.

Entre financieros, el dólar MEP, que se obtiene mediante la compra y venta de bonos u otros activos financieros, opera hoy en $1484 (escala 0,19% en el día) y acumula así una suba del 27% en lo que va de 2025.

El resto de los tipos de cambio se ubican por encima de $1500. El dólar contado con liquidación (CCL), que surge de una operación similar al MEP, pero permite girar dinero a cuentas en el exterior, se ubica en $1536. Así, refleja una suba del 29% en el año y se posiciona como el tipo de cambio más caro en la actualidad.

Por su parte, el dólar blue sube $5 (0,3%) y se vende a $1510 en cuevas y arbolitos de la city porteña.

“En promedio, el MEP quedó por debajo del rendimiento del plazo fijo y de la inflación, aunque el desempeño del dólar mayorista mostró una dinámica distinta. Con este nivel de volatilidad, el balance del año no es concluyente: el dólar volvió a ser refugio en un contexto de incertidumbre política, pero su rendimiento dependió del tipo de cotización considerada y no siempre superó a las alternativas en pesos”, planteó Walter Morales, de Wise Capital, al analizar el movimiento financiero durante 2025.

Los bonos cierran la semana con movimientos positivos y escaladas que superan el 1% en el día. Es el caso del GD30 (1,1%) y el AL29 (1,1%). Así, el riesgo país se mantiene en 581 puntos.

Las pantallas de Wall Street TIMOTHY A. CLARY - AFP

Entre las acciones, las pantallas muestran una dinámica moderadamente positiva, con una suba del 0,7% del Merval en la jornada. En este sentido, los papeles más destacados son los de Loma Negra (1,7%), Grupo Financiero Galicia (1,3%), Central Puerto (1,2%) y Edenor (1,1%).

El escenario se replica con los ADR, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Las principales alzas se dan en Telecom (1,2%), IRSA (1,1%), Grupo Financiero Galicia (1%), Ternium (1%) y Corporación América (1%).

“Wall Street retoma la actividad, mientras continúa desafiando máximos, lo cual impone un clima de wait and see en los activos domésticos, con un ojo en el Senado en busca de la aprobación del Presupuesto y otro en la estrategia hacia el 9 de enero”, dijo el economista Gustavo Ber, en referencia al vencimiento de US$4200 millones entre capital e intereses que enfrentará el Tesoro en la primera quincena de 2026.

“De ahí que el S&P Merval presenta moderadas mejoras en dólares, aunque una vez más dentro de un comportamiento por momentos más dispar y volátil intradiaria. Los operadores parecerían aún más inclinados a una consolidación en torno a los US$2000 a la espera de nuevos ‘drivers’ políticos y económicos”, concluyó el analista.