De la tarjeta a Pix: una guía para pagar las vacaciones fuera de la Argentina

Antes de cerrar la valija y empezar a disfrutar las vacaciones de verano es bueno tener claro como conviene pagar los consumos si el destino es fuera de la Argentina .

Según el estudio Trend Lab de Youniversal “el deseo de vacacionar sigue muy presente, aunque atravesado por fuertes restricciones económicas”, destaca Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofundadora de Youniversal, una consultora especializada en investigación y tendencias de consumo.

“El 63% de los argentinos declara que planea tomarse vacaciones en los próximos 12 meses, mientras que un 37% ya sabe que no podrá hacerlo”, gráfica y hace doble click sobre los destinos planificados: “las playas concentran el mayor atractivo: Brasil, la costa argentina y destinos de Centroamérica y el Caribe aparecen como opciones recurrentes”.

Nada más cruzar la frontera es clave tener en cuenta que si no se elige estratégicamente cómo pagar las vacaciones puede terminar costando un 30% más caras.

Hay que recordar que sobre los consumos en dólares con tarjeta de crédito se aplica la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, lo que lleva la cotización de cada dólar cerca de $1900 contra los menos de $1500 a lo que cotizan actualmente el dólar oficial o dólar MEP.

La mejor opción

Para evitar este sobre precio hay varios caminos. Una es pagar con tarjeta de débito bancaria sobre una caja de ahorro en dólares y usar billeteras virtuales que sean aceptadas en el destino y que estén precargadas con dólares o pesos. Ambas opciones se pueden usar con tarjetas físicas o mejor aún desde el celular. Son las alternativas más “eficientes” desde varios puntos de vista.

Usar la tarjeta de crédito tiene la ventaja de poder diferir en el tiempo el pago. Acá es condición tener mucho cuidado y estar atentos a pagar los consumos en dólares con esa moneda previo al vencimiento del resumen de cuenta. Hay que detener el débito automático (stop debit) y abonar los dólares entre el cierre del periodo de facturación y el día del vencimiento. Después de esa fecha los dólares se pesifican al llamado “dólar tarjeta” y no hay vuelta atrás.

Obviamente también se puede usar efectivo, sin embargo es la opción menos recomendable: por un lado, los pagos electrónicos ganan protagonismo en todo el mundo, por otro es más seguro no llevar grandes cantidades de efectivo y más práctico no tener que buscar dónde cambiar dólares por la moneda local.

Otra gran ventaja de los pagos a través de tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales es que se puede llevar un control mucho más minucioso y estricto de los gastos y mantenerse dentro de un presupuesto preestablecido. Incluso se pueden usar dos cuentas distintas para diferentes tipos de gastos: los fijos del viaje (hotelería, comida, etc) y un presupuesto separado para gustos, compras, regalos.

Brasil es Pix

Brasil está siempre entre los destinos más elegidos por los argentinos y la mejor forma de pagar en el país vecino es usando PIX, el sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil, que permite transferencias y pagos en tiempo real sea a través de código QR o lo que llaman “llave PIX”, algo similar a nuestro alias.

pesos dólares sueldo ejecutivo LUIS ROBAYO - AFP

Desde el año pasado son muchas las fintech argentinas que permiten a sus usuarios utilizar este sistema y simplificar mucho la operatoria: Belo, Cocos, Prex, DolarApp, Global66,Mercado Pago, Lemon y Astropay entre otras.

La cotización que aplican para convertir los reales a dólar o a pesos argentinos es una de las claves a tener en cuenta para elegir cuál usar. Esta información se puede comparar en sitios como comparapix.com y acuantoesta.com. La otra, y también importante, es la velocidad para procesar los pagos.

“Pix se consolidó como una de las opciones más eficientes: es rápido, seguro y con un tipo de cambio más conveniente versus otras aplicaciones o tarjetas de crédito”, dice Emiliano Bivachi, CTO de Cocos. “Desde su integración en la plataforma en enero de 2025, Cocos procesó más de 5 millones de pagos a través de Pix, por un volumen superior a US$166 millones”, destaca el ejecutivo.

La cuenta digital Prex es otra de las elegidas para pagar en el exterior. Se puede usar en todo el mundo desde el celular o con la tarjeta física Mastercard. “De cara al verano, Brasil se perfila nuevamente como uno de los destinos con mayor protagonismo, por lo que tenemos la expectativa de incrementar en un 15% la participación de usuarios entre los viajeros argentinos que eligen ese país y utilicen Pix para sus gastos”, señala Daniel Conte, country manager de Prex Argentina y agrega: “En Brasil se registraron un promedio de 13 transacciones por persona y un gasto medio de 35 dólares por operación realizada por Pix”.

Conte también destaca las alternativas de pago en otro destino muy visitado por los argentinos. “Nos propusimos alcanzar al 10% de los viajeros que crucen la cordillera rumbo a Chile para que puedan simplificar su experiencia de pago a través del Bolsillo CLP, una alternativa que permite pagar directamente en pesos chilenos, visualizar el saldo en moneda local y ganar previsibilidad en los consumos durante el viaje”.

Sebastián Díaz de Valdés, country manager Argentina de la fintech latinoamericana Global66, es categórico también sobre las ventajas de pagar usando Pix. “Tiene múltiples ventajas, permite transferencias instantáneas las 24 horas y goza de una aceptación prácticamente universal en Brasil. Además, al debitar directamente en reales, evita costos adicionales de tipo de cambio y ofrece un muy buen nivel de seguridad ya que no expone datos de la tarjeta”.

Para pagar a través de estas apps el usuarios debe tener previamente dólares depositados en su cuenta (funciona como una tarjeta de débito pero no bancaria) o, en muchos casos también se puede operar sobre una cuenta en pesos o en criptomonedas. En ningún caso se debe pagar la percepción del 30% sobre los consumos en dólares.

“En Prex observamos que el 90% de los pagos realizados por argentinos a través de este sistema se debitan en pesos, lo que confirma la preferencia por utilizar la moneda de origen al momento de pagar en el exterior” dice Conte, de Prex al analizar las preferencias de sus usuarios.

DólarApp es otra de las fintech muy utilizadas por argentinos para pagos en el exterior. Es una cuenta global que permite administrar dólares y euros digitales, además de pesos. Brasil, Estados Unidos y Europa, en particular España, encabezan el ranking de los destinos donde más utilizan DolarApp los usuarios argentinos, según datos de la fintech.

Radiografía del gasto argentino

¿Dónde y qué consumen los argentinos por el mundo? Los datos pertenecen también a un relevamiento de DolarApp: en Estados Unidos los viajeros suelen concentrar sus gastos en tecnología y ropa deportiva, con compras destacadas en comercios como Apple y Best Buy, además de marcas como Nike y Adidas. En Europa, en cambio, el consumo se orienta principalmente a grandes tiendas y cadenas como Zara, El Corte Inglés y Primark, valoradas por su amplia variedad y precios competitivos.

Emiliano Bivachi, de Cocos, enumera el top dentro de su plataforma: “Llevamos más de US$28 millones procesados con tarjeta Cocos en 50 países. Argentina, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y España son los 5 países con más usuarios únicos. El top de gastos Facebook Ads, Shein, Airbnb, Amazon, Alibaba y Booking”

¿Qué buscan los usuarios en una app o tarjeta de pagos? “En un mercado con cada vez más oferta, las personas suelen priorizar dos aspectos clave: simplicidad de uso y comisiones claras. Buscan cuentas que sean fáciles de abrir, intuitivas desde el primer día y que no impliquen trámites complejos”, describen desde DolarApp.