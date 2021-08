Foro: El presidente del BCRA apoyó la emisión de dinero digital y planteó dudas sobre el bitcoin

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, se pronunció hoy a favor del dinero digital y volvió a arrojar dudas sobre el bitcoin. “Estamos en una etapa donde la digitalización avanza aceleradamente. Los bancos centrales tienen que emitir dinero digital: se está debatiendo esto en todo el mundo. En la Argentina debemos hacerlo en conjunto con el sector privado, aprovechando el alto nivel de bancarización en nuestro país”, señaló el funcionario. Fue durante la primera jornada del 3º Digital Finance Forum que organiza el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF ), que este año se realizó en formato de modalidad online y con el lema “La Estrategia de la Transformación Digital”.

Pesce destacó que el Gobierno impulsó el cheque electrónico y las facturas electrónicas. “El destino es incierto, por eso tenemos que trabajar juntos e ir perfeccionando el sistema, evitando temas como los fraudes y otros desafíos. Los activos de los mercados de capitales también se van a digitalizar. La Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales”, afirmó. Y destacó que “el Banco Central tiene esterilizados 3.7m billones de pesos para que se transformen en producción e inversión”.

El presidente del BCRA recordó que “hoy más del 90% de las personas tiene una cuenta bancaria, llegando al 100% de los mayores de edad, mientras que el 24% de la población ya posee una cuenta virtual. Necesitamos expandir el uso de esas cuentas”.

En cambio, al hablar de los bitcoins, Pesce reiteró su posición crítica a esta criptomoneda: “no tienen referencia en ningún activo y producen confusión”, opinó. “En bitcoins el activo es escaso. Pero no es un activo financiero, no subyace ni puede generar ninguna rentabilidad. Alertamos a los inversores para que no se utilicen para obtener ganancias indebidas. Ni que estos instrumentos se vinculen con nuestro mercado de cambios. El Banco Central tiene que actuar como regulador y los privados llevar adelante los procesos, las plataformas tecnológicas respectivas”, consideró.

Por último dijo que “a través del proyecto de transferencia 3.0 buscamos la interactividad entre los segmentos del mercado electrónico. Estamos pidiendo cronogramas a los distintos actores, con auditorias que nos permita llegar a noviembre con una interoperatividad funcionando a full”.

Del Digital Forum del IAEF también participaron, entre otros expositores, Phong Le, presidente y CFO Global de MicroStrategy; Carlos Moltini, presidente de Telecom Argentina; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina; Matias Videla, CEO de Cencosud; Matías Dajcz, Global VP OTC de Ripio y Federico Tomasevich, principal accionista de Puente.

En tanto, el presidente del IAEF, Marcelo Fell, señaló que “la pandemia obligó a la transformación digital de las organizaciones” y resaltó el interés que despierta el tema al comentar la participación de 1700 personas en el Digital Finance Forum. Mañana se realizará la segunda jornada de este encuentro.

LA NACION

