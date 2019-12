Fuera de oficina: diez respuestas sugeridas para diez preguntas frecuentes

Crédito: Shutterstock

Llega el final de diciembre, del año, de la década: tiempo de balances y también de tomarse un descanso, para lo cual conviene desconectarse y, por unos días, dejar el correo electrónico con una "respuesta automática". En esta línea, van algunas reacciones tentativas y estandarizadas para las consultas, preguntas y pedidos más frecuentes que llegan al correo electrónico a partir de lo que se escribe en esta sección.

Nota acústica: leer mentalmente las respuestas con la voz de "La Tana Ferro", el personaje interpretado por Valeria Bertuccelli en la película de Juan Taratuto Un Novio para mi Mujer (estrenada en 2008). Si no la vieron, busquen en Youtube "Tana Ferro Sagitario" y encontrarán la escena, que dura menos de dos minutos). Ahí vamos:

Pregunta 1: "¡Hola! Te quería pedir si me podías mandar los papers que citás (y algunos otros que hayas encontrado al respecto cuando investigabas) con relación a tu nota del 4 de octubre de 2014, ya que estoy haciendo una tesis al respecto. Te agradecería si me los podés mandar antes del viernes que viene, ya que vence la entrega."

Respuesta 1: "¡Hola! Qué bueno que leíste la columna y te interesó el tema. Lamentablemente, mi elfo de escritorio perdió la caja número 5973, que contenía casualmente toda la documentación académica respaldatoria correspondiente a las notas escritas en el tercer trimestre del año 2014. Una verdadera pena."

Pregunta 2: "Hola! Soy del equipo de comunicación de la empresa XX. Justo la compañía se dedica a algo parecido a lo que describís en el octavo párrafo de tu última nota. Pensamos que era una buena oportunidad para que te acerques a un almuerzo informal en nuestra planta de Pacheco el próximo miércoles, y puedas por la tarde recorrer la fábrica junto al equipo gerencial, dispuesto a responder todas tus preguntas. Aguardo tu confirmación".

Respuesta 2: "Hola! Muchísimas gracias por la invitación, me encantaría pasar todo el miércoles en un parque industrial, y está buenísimo también que tomes al "confirmado" como default de mi respuesta, es un truco en el que suelo caer cándidamente. La semana que viene cae el año nuevo de los reaelianos, la religión que profeso, y tenemos prohibido comer, hablar y circular por Acceso Norte hasta el próximo eclipse lunar. Espero poder la próxima!!!".

Pregunta 3: "Hola! Soy Fulano, del Departamento de Estudios sobre Sistemas Complejos de la Universidad XX. ¡Muy buena tu nota del domingo! Estoy investigando este mismo tema, quería preguntarte si te interesaba volver a escribir de lo mismo la semana que viene, pero esta vez citándome a mí. Adjunto mis últimas publicaciones al respecto".

Respuesta 3: "¡Hola, Fulano! ¡Felicitaciones por sus papers! Siempre escribo de tópicos distintos y trato de no repetir el mismo tema en columnas del mismo quinquenio, pero ya agendo su contacto para cuando vuelva a escribir un artículo sobre esto en diciembre de 2024. Si llega a cambiar de dirección electrónica no deje de avisarme!".

Pregunta 4: "¡Hola! Soy de la empresa ZZ & Co. Justo está visitando la Argentina John Woodwarston, VP de Brand Sustainability, Consistency and Purpose. Tenemos una ventana en su agenda para que lo entrevistes mañana a las 8 de la mañana en nuestras oficinas centrales, que están en Parque Patricios. ¡Te lo estamos ofreciendo en exclusiva!".

Respuesta 4: "¡Hola! ¡Qué bueno que los ejecutivos globales puedan viajar a sus anchas por todo el mundo en primera clase! Desde hace ya un tiempo existen algunas tecnologías de comunicación (teléfono, mail y más recientemente redes sociales) que hacen que uno pueda entrevistar o preguntarle cualquier cosa a cualquier ser humano del planeta en forma remota, sin necesidad de que se encuentre físicamente en el lugar."

Pregunta 5: "Hola, Sebastián. ¿Cómo va? Soy economista del Desarrollo, tengo dos masters, cuatro doctorados y 248 papers publicados en journals de primera línea. Te mando mi propuesta para salir de la crisis que, básicamente, consiste en triplicar las exportaciones para 2025."

Respuesta 5: "Genial, increíble que a nadie se le hubiese ocurrido antes. Dale, lo leo y vamos viendo".

Pregunta 6: "Buen día, Sebastián. Un gusto saludarte. Queríamos confirmar tu asistencia a nuestro cóctel de fin de año o, en su defecto, si pensás que podrías llegar a enviar a alguien de tu equipo"

Respuesta 6: "Buen día. Muchas gracias, por la invitación. Lamentablemente, ya tengo otro compromiso en ese horario, pero voy a convocar una reunión con los directores de mi Departamento de Asistencia a Eventos de Fin de Año y Afines para asignar una persona idónea para tal misión".

Pregunta 7: "Un gusto saludarlo. Un grupo de diez think tanks y asociaciones civiles trabajamos el último año en un documento de '2020 propuestas para 2020', que le acercamos al Presidente. Te enviamos el PDF la semana pasada, queríamos ver si tuviste oportunidad de leerlo y si te interesaba escribir una nota al respecto".

Respuesta 7: "Lo recibí, muchísimas gracias por el envío. Lo leí detenidamente el fin de semana, mis propuestas favoritas son sin duda la 798, la 1534 y la 1952. Las 572 y 1749 también están muy bien, pero no llegan al nivel de las primeras que te mencioné".

Pregunta 8: "Hola, Sebastián. Sabemos que te interesan los temas de innovación y creatividad. Nuestra agencia ganó esta semana un León de Bronce en Cannes en Vía Pública para el cliente XX. Te adjunto foto del equipo creativo, el de cuentas, los planners y representantes de la marca subiendo al escenario a recibir el premio en la Riviera Francesa. Quedo atento para concretar una reunión con todos ellos de vuelta en Buenos Aires para una nota en el diario".

Respuesta 8: "Felicitaciones por el premio, qué lindo viajar a la Costa Azul en esta época del año. Justo en estos días se anunció que llegamos a la 'supremacía cuántica', que se descubrió un nuevo método de edición genética que podría curar 89.000 enfermedades y que el calentamiento global avanza al doble de velocidad de lo que se pensaba, pero voy a pedirle a editores que paren las rotativas así podemos abrir con el premio de Cannes".

Pregunta 9: "Buen día. El martes 12 de diciembre al mediodía estamos presentando en el banco nuestro 'Reporte de Sustentabilidad 2019', un libro de 856 páginas en papel ilustración con obras de diez famosos pintores. Esperamos verte ese día para compartir un brindis y entregarte uno de los 10.000 ejemplares que mandamos a imprimir".

Respuesta 9: "Genial. Voy a ir a brindar por la sustentabilidad en mi Hummer que quema cinco litros de hidrocarburos por kilómetro, te pido si me podés gestionar estacionamiento".

Pregunta 10: "Hola Sebastián, soy un lector fiel de tu columna. Me encantan tus notas, pero te quería pedir que incluyas menos terminología en inglés, realmente no es necesario".

Respuesta 10: " This is an automatic out of office reply with ten answers to FAQ (Frequently Asked Questions). In case of complains, please contact the newspaper editors".