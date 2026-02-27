ARBA lanza un sistema para evitar que se acumulen saldos a favor en Ingresos Brutos

Con el objetivo de evitar que los contribuyentes acumulen saldos a favor (SAF) en el impuesto a los Ingresos Brutos, este viernes la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó el nuevo régimen “Riesgo 0, SAF 0″. La herramienta está orientada a comercios, pequeñas y medianas empresas, y ajustará de manera automática las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente.

Con este sistema, cuando los adelantos superen los parámetros “razonables”, se aplicarán reducciones de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes y activarán mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de los saldos a favor. Según resaltaron desde ARBA, la prioridad estará puesta en pymes y sectores productivos que atraviesen caídas de actividad.

“Con ‘Riesgo 0, SAF 0’ buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”, dijo Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Para el funcionario, la medida fortalece la “recaudación genuina” sin afectar a quienes producen y generan empleo.

En números que compartieron desde el fisco bonaerense, el stock de saldos a favor alcanzó un piso histórico de 0,9, equivalente a menos de un mes. En cambio, el promedio de otros fiscos provinciales -excluyendo a la provincia de Buenos Aires- ronda los 1,6 meses de saldos acumulados.

“Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de pymes, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real. De esta manera, se avanza hacia un esquema más equitativo, que simplifica el cumplimiento tributario y sostiene la inversión pública en infraestructura, salud y educación”, afirmó Girard.

La implementación será gradual y priorizará a quienes registren un buen cumplimiento fiscal. Para acceder, se deberá ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA, con CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre que no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos.

“Con estas herramientas, ARBA consolida un modelo tributario más transparente y progresivo, que combate la evasión en los sectores de mayor capacidad contributiva y, al mismo tiempo, reduce la carga sobre pymes y actividades productivas”, cerró el comunicado del fisco bonaerense.