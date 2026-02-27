El Gobierno otorga un refuerzo extraordinario a la Ayuda Escolar de Anses 2026

El gobierno nacional oficializó este viernes la creación de un “refuerzo adicional” con carácter extraordinario que se abonará conjuntamente con la Asignación por Ayuda Escolar Anual el próximo mes de marzo. La medida busca fortalecer el acompañamiento a las familias argentinas frente al impacto económico que supone el regreso a las aulas.

“Por el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo, resulta pertinente establecer un refuerzo adicional, con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo dela Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026″, precisó el Gobierno a través del Decreto 115/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece que el refuerzo consiste en el pago de una suma de dinero equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000.

Sin embargo, solo será recibido por aquellos que no completen dicho monto. Es decir, si el valor determinado de la Ayuda Escolar Anual para 2026 es inferior a $85.000, el Estado abonará la diferencia.

En caso de que la asignación regular ya sea igual o superior a los $85.000, no corresponderá el pago de este refuerzo adicional.

La Ayuda Escolar de Anses alcanza a alumnos de nivel inicial, primario y secundario Shutterstock

La Asignación por ayuda escolar consiste en el pago de una suma de dinero que se otorga cada marzo por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.

El Estado reconoce la necesidad de atender el gasto que realizan las familias con motivo del inicio del ciclo lectivo para alumnos de educación inicial, primaria, secundaria y educación diferencial.

El objetivo del refuerzo es garantizar que los beneficiarios no reciban una suma inferior a la que percibieron en marzo de 2025 (establecida mediante el Decreto 63/25), manteniendo así el poder adquisitivo de la prestación frente a la situación económica social actual.

¿Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar?

Pueden ser beneficiarios de esta asistencia estatal los alumnos de niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio nacional que cumplan estas condiciones:

Niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive.

Alumnos que asisten a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial.

Es indispensable la condición de alumno regular.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre y cuando cuenten con la escolaridad acreditada.

¿Cuáles son los topes de ingresos para recibir la Ayuda Escolar?

La Anses establece límites de ingresos para los grupos familiares y para cada integrante para determinar quiénes pueden recibir este beneficio. Si el grupo familiar excede cualquiera de estos límites, el beneficiario queda excluido de la asignación. Según la actualización más reciente, correspondiente a febrero de 2026, los montos máximos son:

Ingresos Montos límites en febrero Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 5.292.758 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 2.646.379

Es importante destacar que, en el caso de hijos con discapacidad, no se aplican límites de ingresos para cobrar este beneficio.