Fueron récord las importaciones durante 2025

El año que termina cerrará con volúmenes de importación récord. Es decir, 2025 se registrará un aumento del 3,1% respecto al pico previo de 2017, según un informe realizado por Abeceb.

Según la consultora privada, esto representa US$70.235 millones en importaciones de bienes entre enero y noviembre, lo que supone un aumento interanual del 27%, el segundo más alto desde 2022.

Este fenómeno, según Abeceb, puede atribuirse a “una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global a través del Mercosur, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en los 90.”

En términos de crecimiento interanual en la composición de las importaciones, los vehículos experimentaron la variación positiva más profunda, del 109%. Los bienes de consumo y los bienes de capital también mostraron un alza notable, del 58,3% y del 55,6%, respectivamente.

Sin embargo, a escala regional, la Argentina sigue por debajo de sus países vecinos en términos de apertura comercial, es decir, en importaciones como porcentaje del PBI. Chile, México, Colombia, Uruguay y Paraguay oscilan entre el 20% y el 45%, mientras que la Argentina oscila históricamente entre el 12% y el 18%.

Para explicar este fenómeno, tras años de restricciones cuantitativas, Natacha Izquierdo, directora de operaciones de Abeceb, subrayó: “En este nuevo esquema, la demanda importadora dejó atrás la etapa de compresión forzada por la escasez de divisas y comenzó a acelerarse, mostrando en 2025 un desacople transitorio entre el flujo importador y la producción local, propio de un proceso de recomposición tras años de distorsiones.”

En la misma línea, los bienes de consumo representan ahora una parte significativa del total, alrededor del 15%. Esto constituye la cuota más alta desde principios de la década de 2000 y solo un 2% por debajo de la media de la década de 1990.

Cabe destacar que esto tuvo eco en las empresas, ya que estas están sustituyendo los productos nacionales por importaciones. Los dos sectores más afectados por este cambio son el metalúrgico, con una tasa de sustitución del 28,4%, y el químico, del caucho y de los plásticos, con una tasa de sustitución del 29,2%.

Este cambio hacia las importaciones también se observa en la industria automotriz, donde las unidades de vehículos importados reflejaron un aumento interanual del 120% entre enero y noviembre, el más alto desde 2018. En este contexto, el crecimiento de la actividad industrial doméstica se incrementó un 3,1% en términos interanuales; sin embargo, sigue por debajo de los niveles de 2023.

“El nivel actual de importaciones no es preocupante, ni en términos regionales ni históricos, y responde mayormente a un proceso de normalización tras años de restricciones comerciales”, concluyó Izquierdo.