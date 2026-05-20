“Nuevo paradigma”: Nucleoeléctrica crea una unidad para vender servicios nucleares al mundo

Nucleoeléctrica Argentina busca abrir una nueva etapa en su negocio y salir a competir en el mercado internacional de servicios nucleares. La compañía estatal aprobó una modificación de su estatuto social para incorporar formalmente la prestación y comercialización de servicios especializados como una nueva unidad de negocios, en una apuesta por exportar conocimiento técnico desarrollado durante más de siete décadas por la industria nuclear argentina.

La decisión fue aprobada en asamblea el pasado 13 de mayo y apunta a consolidar la presencia de la empresa en un contexto global donde la energía nuclear volvió a ganar protagonismo como alternativa para abastecer la creciente demanda energética y acelerar la transición hacia fuentes con menores emisiones.

La nueva unidad estará enfocada en la exportación de asistencia técnica, ingeniería, mantenimiento, capacitación y soluciones tecnológicas para centrales nucleares en distintos países. El objetivo es capitalizar la experiencia acumulada por la compañía en la operación de Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse.

“Durante décadas desarrollamos capacidades tecnológicas, operativas y humanas de excelencia. Hoy el mundo vuelve a mirar a la energía nuclear como una solución estratégica y sustentable, y Nucleoeléctrica está preparada para ofrecer ese conocimiento y esa experiencia a nivel global. Este nuevo esquema nos permite proyectar a NASA como una empresa competitiva internacionalmente y convertir el talento argentino en una plataforma de desarrollo y generación de valor”, afirmó Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica.

La nueva unidad estará enfocada en la exportación de asistencia técnica, ingeniería, mantenimiento, capacitación y soluciones tecnológicas para centrales nucleares en distintos países. LUIS ROBAYO - AFP

En los últimos años, equipos técnicos de Nucleoeléctrica ya participaron en proyectos y servicios vinculados a instalaciones nucleares de países como Canadá, Brasil, China, Corea del Sur y España. Además, la empresa desarrolló y patentó soluciones tecnológicas para centrales del tipo CANDU que actualmente son exportadas fuera del país y comercializadas en el mercado nuclear internacional.

“Estamos frente a un nuevo paradigma para la industria nuclear. La creciente demanda global de energía genera un escenario en el que la Argentina tiene mucho para aportar. Nucleoeléctrica quiere ser protagonista de ese proceso, fortaleciendo el desarrollo nacional y posicionando al país como proveedor de servicios nucleares de alta especialización”, sumó Campos.

La creación de esta nueva unidad de negocios forma parte de la estrategia de modernización y expansión de la compañía, con el objetivo de diversificar sus capacidades productivas, fortalecer su sustentabilidad y ampliar su participación en mercados internacionales vinculados a la energía nuclear y los servicios tecnológicos de alta complejidad.

Nucleoeléctrica es la empresa responsable de operar las tres centrales nucleares de potencia del país y también desarrolla proyectos vinculados a la gestión de combustible y la extensión de vida útil de reactores. Desde su creación en 1994, concentra buena parte del desarrollo tecnológico y operativo del sector nuclear argentino.