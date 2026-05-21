Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 21 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial cerró ayer a $1420; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1430 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1494,74
Dólar MEP
Venta$1429,58
Dólar mayorista
Venta$1397,00
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
Ayer, dólar oficial minorista cerró a $1420 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1430.
De cuánto fue la inflación de abril
Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.
Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del miércoles 20 de mayo, el dólar oficial cerró con una cotización de $1370 para la compra y $1420 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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