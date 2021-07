Fuerte contrapunto entre Renault y el Gobierno por el dólar y el empleo

La cuerda entre el sector privado y el Gobierno se tensa, sobre todo, cuando el problema involucra a dos variables que caen mal a medida que las elecciones se acercan: el d贸lar y el empleo.

Es semana, una empresa desafi贸 peligrosamente esa m谩xima. El CEO de Renault, Pablo Sibilla, dijo -tras la presentaci贸n de la nueva Duster- que pensaba contratar a 500 personas en septiembre pasado, pero que por el acceso que hab铆a a los d贸lares requeridos para traer partes y autos se decidi贸 sumar a un tercio (140).

En el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Mat铆as Kulfas contestaron con munici贸n gruesa. Acusaron a la firma francesa de no cumplir sus compromisos y la calificaron como una simple 鈥渋mportadora鈥.

鈥淩enault hab铆a prometido aumentar la integraci贸n de autopartes locales. No s贸lo no cumpli贸, sino que hasta la redujo de manera significativa. Es la terminal que menos integraci贸n local tiene, y no ha hecho nada para mejorar la situaci贸n鈥, cuestionaron desde Desarrollo Productivo subiendo los decibeles.

鈥淎dem谩s, est谩 siendo muy mal visto por el resto de las terminales, que tomaron compromisos en el plan automotriz, que los est谩n cumpliendo, y la 煤nica que no cumple es Renault鈥, se帽alaron cerca de Kulfas y agregaron: 鈥淓s una empresa que hoy es m谩s importadora que productiva鈥

鈥淓n base a sus proyecciones de producci贸n, de exportaci贸n y de mayor integraci贸n se defini贸 autorizar un monto determinado para que importe veh铆culos. En el primer trimestre no cumpli贸 sus proyecciones de producci贸n, ni de exportaciones, y de todos modos se le permiti贸 importar el monto asignado. En el segundo trimestre redujo a煤n m谩s su producci贸n y sus exportaciones. Incluso la meta de exportaci贸n era muy exigua y ni siquiera eso cumpli贸鈥, criticaron duramente las fuentes oficiales.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina.

Las cr铆ticas de Renault

鈥淭iene momentos y es fluctuante鈥, se帽al贸 en una nota con LA NACION cuando lo consultaron sobre los permisos oficiales de importaci贸n (SIMI) en momentos de escasez de d贸lares para la industria. 鈥淎 principios de a帽o tuvimos reuniones con el Gobierno, que en realidad se hacen peri贸dicamente, y ah铆 nos aseguraron una determinada cantidad de d贸lares para cada marca. Se respetaron tres meses, despu茅s se dej贸 de respetar, subi贸 un poquito, m谩s tarde baj贸. Es discrecional, cambia, y eso es un problema鈥, complet贸.

鈥淓l planteo que tenemos a nivel industria es no discutir los d贸lares que se asignan a cada compa帽铆a. Lo aceptamos. Entendemos que el pa铆s est谩 enfrentando un problema de reservas y de d贸lares, que los tiene, y cualquiera que desconozca estar铆a desconociendo la realidad鈥, dijo.

Agreg贸 entonces: 鈥漇omos solidarios con eso, pero una vez que se define eso, establezcamos reglas claras y que se mantengan en el tiempo. Porque hay que tomar decisiones, discutimos inversiones con la casa matriz, se plantean estas reglas de juego y si al mes siguiente se cambian, quedamos en una situaci贸n compleja en cuanto a credibilidad. Tenemos siempre esta discusi贸n: definamos una regla, que puede gustarme o no, pero despu茅s tratemos de mantenerla estable en el tiempo鈥

Luego lleg贸 la aclaraci贸n sobre el menor empleo por los problemas que tienen con las decisiones gubernamentales de no abrir m谩s importaciones al sector. 鈥淣osotros podr铆amos haber contratado a 500 personas en septiembre, y cuando tuvimos la discusi贸n, planteamos que se necesitaba una determinada cantidad de d贸lares. Si bien hoy no hay ning煤n problema con piezas o componentes, yo necesito garant铆as de que voy a contratar a la gente y despu茅s voy a tener las piezas. En este contexto, tomamos la decisi贸n de avanzar en medio turno, que son 140 personas en C贸rdoba, un tercio de los 500鈥, dijo el CEO de Renault en un contrapunto con el Gobierno que seguir谩 su curso.