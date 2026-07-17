Fuerte desaceleración de la inflación mayorista: fue 1,1% en junio

La inflación mayorista volvió a registrar una fuerte desaceleración en junio, luego de haber mostrado ya una ralentización en mayo. En el sexto mes del año tuvo un aumento de 1,1%, frente al 2,5% del mes previo y al 5,2% de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe oficial también indicó que este resultado de junio fue consecuencia de un incremento de 1% en los productos nacionales y de 2,3% en los productos importados. Asimismo, en la medición interanual, los precios mayoristas registran una variación de 33,5% –idéntica cifra que la inflación minorista en el mismo período– y en el acumulado del primer semestre una de 15,6% –apenas por debajo del 16,8% que registró el IPC en igual lapso–.

El dato fue celebrado por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: "El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio, la más baja en cuatro meses. Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015“.

Además, Caputo explicó: “Los precios de los productos primarios se redujeron 1,2% mensual, en tanto los de productos manufacturados aumentaron 1,6% y los de la energía eléctrica 6,6%. Dentro de los productos manufacturados, se destacó la baja de 0,3% mensual en alimentos y bebidas“.

En la misma línea, Felipe Núñez, economista y asesor del Ministerio de Economía, enfatizó también en X: “El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio, la más baja en 4 meses. Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015″.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en junio registró un alza de 1,9%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El Indec detalló también que, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,26 puntos porcentuales (p.p.); “Productos agropecuarios”, con 0,23 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,19 p.p.; y “Energía eléctrica”, con 0,13 p.p.; compensados por “Petróleo crudo y gas”, con -0,56 p.p.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, comentó que se trató de un “mes tranquilo” para precios mayoristas. “Hubo caída en productos primarios debido a la baja del petróleo, pero también una suba leve en manufacturados. Es para destacar el ajuste de 6,6% en energía eléctrica, que se explica por mayores costos”.

Además, Menescaldi analizó que el incremento de 2,3% en los productos importados está ligado directamente al aumento del tipo de cambio en el mes. Y, con vistas a lo que viene, señaló: “No hay presión de costos significativa; la tendencia de baja en inflación podría continuar, aunque depende de factores como el precio del petróleo”.

Para el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, gran parte de esta fuerte desaceleración se debe a la baja del precio del petróleo –luego del alza que había tenido por la guerra en Medio Oriente–. “Abril había registrado una inflación de 5,2%, con petróleo y gas subiendo 23%, mientras que ahora, en junio, ese rubro baja 5,3%. No compensa todo lo que subió en marzo y abril, pero sin dudas tuvo un impacto importante, por eso el rubro de productos primarios bajó 1,2%”, analizó.

En cuanto a productos manufacturados, que es el rubro con mayor incidencia, Tiscornia remarcó que el aumento fue de “apenas 1,6%, cuando se venía de un alza de 2,4%”. Y agregó: “Aquí hay dos cosas importantes. Una es que alimentos y bebidas tuvo una baja de 0,3%, con una caída de 1,3% en productos cárnicos y de 11 en productos de panadería. La otra cosa es que en sustancias y productos químicos hubo un freno muy importante, ya que habían aumentado 7% en mayo y este mes apenas 3%. Creo que esto puede estar ligado también a la baja del petróleo”.

En tanto, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, destacó que en la desaceleración que volvió a producirse en junio en los precios mayoristas “jugó a favor la deflación en los productos primarios, tanto gracias a la caída en el precio del petróleo como de frutas y ganado porcino, junto con productos de granja”.

De todas formas, según Caprarulo, el dato a mirar era la reacción en los precios de los productos importados ante la suba del tipo de cambio del 3,8% promedio en el mes. “El resultado fue una desaceleración, que en parte se explica porque previamente venían ajustando por encima”, analizó el especialista.

Caprarulo también subrayó que, hacia adelante, “hay que evaluar si el bajo dinamismo del mercado interno operará como atenuante respecto a una mayor volatilidad en el tipo de cambio”. Y, en este sentido, añadió: “Vale recordar que el pase a precios de la suba del dólar se distribuye a lo largo del tiempo”.

Para el economista Christian Buteler, “siempre es positivo que la inflación mayorista vaya a valores más normales y acordes con lo que se registra en el mundo”. A la hora de explicar el dato de junio, opinó: “Uno de los principales factores que impactan en este caso es que la actividad, sobre todo comercio interno, no tracciona, con lo que se hace muy difícil que se convalide suba de precios”.

Aún así, Buteler advirtió que se debe tener en cuenta que tanto los productos importados como la energía aumentaron por encima del promedio. “Habrá que ver cuánto de ese incremento terminará trasladándose a la inflación minorista en los próximos meses”, comentó el economista.