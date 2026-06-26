Fuga de dólares: los argentinos viajan menos al exterior, pero siguen gastando mucho

Si bien en mayo se mantuvo la tendencia de los últimos meses, con una caída en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior y un aumento de los turistas que ingresaron al país, un cálculo privado advirtió que esa dinámica aún no se traduce en una reducción significativa de la salida de divisas.

Según un informe de la Fundación Mediterránea, que analizó la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y el informe de balanza de pagos publicados esta semana por el Indec, los argentinos que viajaron al exterior durante el verano —aunque fueron menos que en la temporada previa— gastaron, en promedio, un 12% más por persona.

La entidad señaló que esto se debería a que la baja del turismo emisivo presenta matices. Mientras los viajes por vía terrestre muestran una caída, el turismo aéreo continúa en expansión, impulsado por segmentos de mayores ingresos y una demanda menos sensible a las variaciones de los precios relativos.

Al analizar los flujos turísticos en detalle, el informe señala que el turismo emisivo por vía aérea fue 14% superior al registrado en 2025. En paralelo, el turismo receptivo que llegó al país por esa misma vía también mostró un crecimiento significativo, del 19%. En contraste, los viajes por vía terrestre y marítima retrocedieron tanto en el turismo emisivo como en el receptivo. Para la Fundación Mediterránea, estas diferencias reflejan un reacomodamiento de los distintos segmentos de viajeros y de los principales orígenes y destinos.

“Esta tendencia posiblemente también se verifique en el segundo trimestre, especialmente por el efecto de los argentinos que viajaron al Mundial, quienes además afrontaron precios relativamente elevados en servicios, traslados y entradas”, señalaron.

En el primer trimestre del año, el saldo de la cuenta de turismo fue deficitario en US$3184 millones, una reducción del 8% respecto del mismo período del año pasado.

En ese sentido, el cociente entre turismo emisivo y receptivo muestra que por cada turista internacional que llegó a la Argentina, 2,3 argentinos viajaron al exterior. En 2025, esa relación había alcanzado un récord histórico: por cada visitante extranjero que ingresó al país, 2,8 argentinos realizaron viajes internacionales.

El informe concluye que el sector turístico continúa fuertemente expuesto a la competencia internacional. “En la medida en que los precios relativos lo favorecen, una parte importante de los argentinos elige viajar al exterior, lo que mantiene desequilibrios significativos. La recuperación del turismo receptivo representa una oportunidad para generar divisas sin necesidad de desarrollar nuevos sectores productivos. Consolidar esa tendencia dependerá no solo de la evolución del tipo de cambio, sino también de mejoras permanentes en competitividad, infraestructura y calidad de los servicios”, sostuvo la entidad.